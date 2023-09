Indias võidutses Bezzecchi, katkestanud Bagnaia edu vähenes veelgi

Laupäeval aset leidnud sprindisõidus oli kiireim hispaanlane Jorge Martin, kes edestas Bagnaiat ligi pooleteise sekundiga. Kolmandaks jäi Marc Marquez (Repsol Honda), neljanda koha teenis Brad Binder (Red Bull KTM) ning viiendaks jäi Bezzecchi.

Pühapäeva pärastlõunal aset leidnud põhisõidus oli kiireim Bezzecchi, kes lõpetas 21 ringi ajaga 36.59,157. Teiseks jäi Martin (+8,649), kolmanda koha teenis Fabio Quartararao (Yamaha; +8,855).

Bagnaia püsis võimsa Bezzecchi järel teisel kohal, kuid kaotas 13. ringil kurvis tasakaalu ning pidi kukkumise järel sõidu katkestama.

Bagnaia jätkab üldarvestuses esikohal ning on kogunud 292 punkti. Tema suur vahe on aga veelgi kahanenud ning Indiast 32 punkti võitnud Martin on nüüd itaallasest vaid 13 punkti kaugusel (kokku 279 punkti). Bezzecchi teenis Indias 30 punkti ja on 248 punktiga kolmandal tabelireal.

MotoGP hooaeg jätkub järgmisel nädalavahetusel Jaapanis. Pärast seda jääb sõita veel kuus etappi.