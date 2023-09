Eesti rannakoondis sai kümnenda koha mängus viimasel minutil Türgist jagu

Türgi meeskond asus kohtumist juhtima kuuendal minutil, kui Karaca lõikas eestlaste söödu peaga vahelt ning üks ühele väravavahiga silmitsi seisma jäi. Paraku mängis türklane palli väravasuul seisnud Rauno Rahniku selja taha ning kirjutas tabloole 1:0. Hetke pärast oli Ervin Stüfil Türgi pealelöögi järel hea võimalus vasturünnakule minna ja kohtumine viigistada, kuid vastaste puurilukk oli jaol. Kuigi võimalusi pakuti, ei realiseeritud neist ühtegi ning pausile mindi Türgi üheväravalises eduseisus, vahendab jalgpall.ee.

Türgi edu kasvas teise kolmandiku keskel kahekordseks – Yesilirmak sai mängijate vahelt söödu, mängis end vabaks ning virutas palli võrku. Eesti sai oma esimese värava kirja Türgi omaväravast. Türklaste omavahelises kommunikatsioonis olid ebakõlad ning väljakumängija saatis väravavahile mõeldud söödu hoopis viimase selja taha. 24. minutil kirjutas tabloole 2:2 viigiseisu Joosep Juha, kes paremalt äärelt ilusast kauglöögist võrku sahistas.

Eesti juhtvärav sündis lõppkolmandiku esimesel minutil, kui nurgalöögijärgselt pääses värava all löögile Rauno Nõmmiko. 27. minutil kavaldas Stüf välja tulnud puuriluku üle ning eestasel ei jäänud muud üle, kui nahkkera võrku saata – see ka õnnestus ning Eesti oli haaranud vastase ees kaheväravalise edu. Kohe minimaliseeris selle esimese värava autor Karaca, kes postipõrkest värava vormistas.

Eestlaste viienda tabamuse kirjutas enda nimele Erol Kigaste, kes käärlöögi järel palli võrku lennutas. Türgi ei jäänud vastust võlgu ning värava all tekitatud eestlaste eksimus karistati koheselt 4:5 tulemusega ära. Vastased jõudsid sepistada ka viigivärava, kui neile määratud penalti kindlalt võrku saadeti. Viimasel minutil kindlustas Kaspar Kotter Eesti 6:5 võiduvärava ja Eesti lõpetas Itaalias toimuva Euroliiga A-divisjoni Superfinaali kümnenda kohaga.