Sakkari teenis pika ootuse järel karjääri teise turniirivõidu

Sakkari alustas finaalmatši kolmandas geimis setimurdega ning asus 3:1 juhtima, kuid ameeriklanna jõudis omakorda murdega 4:4 viigiseisuni. Dolehide võitis järgmise geimi, kuid Sakkari vastas kolme geimivõiduga ning vormistas avasetis 7:5 võidu.

Tasavägiselt alanud teises setis võitis kreeklanna seisult 1:2 kolm järjestikust geimi ning ei loovutanud siis enam eduseisu, realiseerides üheksandas geimis teise matšpalliga 6:3 võidu.

Sakkari ei kaotanud Guadalajaras ühtegi setti ja teenis enda karjääri teise turniirivõidu. Ühtlasi oli see tema esimene triumf WTA1000 kategooria turniiril.

2021. aastast alates maailma esikümnesse kuuluva kreeklanna viimane turniirivõit tuli 2019. aasta maikuus Rabatis. "See on imeline, ma olen sõnatu. Minu esimesest karikast on möödas neli ja pool aastat ja ma võitsin just enda teise. Väga raske oli üle saada mõtetest, mis mul terve selle aja vältel olnud on, aga ma olen enda üle väga uhke," ütles Sakkari pärast kohtumist.

"Tunnen, et ei ole veel aru saanud, mis ma see nädal ära tegin. Samas pean tänast ja homset nautima, aga kõvasti edasi töötama, sest olen kindel, et sarnaseid võitusid tuleb veel," lisas 28-aastane kreeklanna, kes tõuseb järgmises maailma edetabelis kuuendale reale.

Paarismänguturniiril võidutsesid esimese asetuse saanud austraallanna Storm Hunter ja belglanna Elise Mertens, kes alistasid finaalmängus 3:6, 6:2, 10:4 kanadalanna Gabriela Dabrowski ja uus-meremaalanna Erin Routliffe'i. Dabrowski ja Routliffe lülitasid veerandfinaalis konkurentsist Ingrid Neeli ja tema paarilise Ulrikke Eikeri.