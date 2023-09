Hiina naasmine WTA kalendrisse kulmineerus kohaliku tennisisti triumfiga

"See on väga põnev ja emotsionaalne hetk, sest sellisel turniiril on iga mängija väga raske vastane," sõnas 22-aastane hiinlanna. "Nii raske on jõuda viimase päevani. Ma olen õnnelik, et siia jõudsin."

"Tahtsin tiitlit esimesest päevast peale, kui tennisega alles algust tegin. See oli minu jaoks tõeline unistus. Ma arvan, et mind ootavad suuremad turniirid, raskemad matšid ja üritan anda endast parima just nagu sel nädalal."

Guangzhou turniir on hiinlannadele ka varem edukas olnud: selle on võitnud ka Li Na (2004), Zhang Shuai (2013, 2017) ja Wang Qiang (2018). Tänavu on WTA turniirivõiduni jõudnud kolm hiinlannat: lisaks Wangile ka Zhu Lin ja Zheng Qinwen. Viimati oli Hiina naiste jaoks nii edukas aasta 2006.

Guangzhou 250 kategooria turniir tähistas suure tennise naasmist Hiinasse, sest viimati peeti selles riigis sellise tugevusega profiturniir 2019. aastal. Pärast seda tulid koroonaviiruse pandeemia ja Peng Shuai juhtum, mistõttu võttis WTA riigilt korraldusõigused ära, kuni need tänavu aprillis ennistati.