Barcelona ja Xavi koostöö pikeneb

Barcelona jalgpalliklubi pikendas aasta võrra lepingut peatreener Xaviga ja see kehtib nüüd vähemalt 2025. aastani koos võimalusega seda veel aasta võrra pikendada.

2021. aasta novembris klubi esindusmeeskonna juures tööle asunud Xavi senine kokkulepe lõppenuks 2024. aastal, aga edukad esitused lubasid varajast täiendust.

Tunamullu hilissügisel kunagise koduklubi juurde naasnud Xavi võttis meeskonna üle liigatabeli üheksandalt positsioonilt ja juhtis selle hooaja lõpuks teisele kohale.

Järgnenud hooajal ehk tänavu kevadel tuli ka esimene Hispaania meistritiitel Xavi käe alla, esimene klubile pärast 2019. aastat ja sügisel lisandus veel kohaliku superkarika võit.

Xavi on praeguseks juhendanud meeskond 96 mängus, võitnud neist 60 ja viigistanud 17. Ta on andnud oma ametiaja jooksul võimaluse tosinale noortesüsteemi pallurile, samas on lahkunud veteranid Sergio Busquets, Jordi Alba ja Gerard Pique.

Xavi kerkis Barcelonas legendi staatusesse mängijapäevil, kui ta esindas klubi 17 aasta jooksul 767 korda ja võitis 25 trofeed, nende seas kaheksa korda Hispaania kõrgliiga ja neli korda Meistrite liiga.