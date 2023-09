TÄNA OTSE | Premium liigas lähevad vastamisi Paide ja Vaprus

Mõlemad meeskonnad kuuluvad seltskonda, kes võitlevad Premium liiga kolmanda koha eest. Paidel on 27 vooru järel 36 ja Vaprusel 39 punkti. Sel hooajal Pärnus toimunud omavahelised kohtumised on lõppenud viigiga, 21. mail Paides oli Vaprus 1:0 parem.

"Valmistume Pärnu mänguks juba nädala algusest. Austame oma vastast, sest nad väärivad seda tänavusel hooajal näidatud mängu ja tabelikoha tõttu," lausus Paide peatreener Ivan Stojkovic.

"Sellegipoolest usume oma kvaliteeti. Ootan väga head mängu ja me teame, kui oluline see mäng võib olla, seega kutsun meie fänne laupäeval staadionile, et meid lahingus toetada!"

Vapruse treener Henri Rüütli lisas: "Tuleb raske mäng, peame olema valmis kompaktselt kaitsma ja rünnakul otsustavalt tegutsema."

Ülejäänud pühapäeval peetavates mängudes asuvad vastamisi Narva JK Trans - Harju JK Laagri, Nõmme Kalju FC - Tartu JK Tammeka ja Tallinna FCI Levadia - FC Kuressaare.