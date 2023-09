Arsenal pikendas kapteniga lepingut

Londoni Arsenal andis teada, et esindusmeeskonna kapten Martin Ödegaard sõlmis uue lepingu.

Ödegaardi uus leping kestab kuni 2028. aasta suveni. 24-aastane norralane liitus Arsenaliga 2021. aastal Madridi Realist.

Praeguseks on keskväljamees Arsenali esindanud 112 kohtumises ning löönud 27 väravat ja 15 tulemuslikku söötu andnud. Möödunud hooajal tegi Ödegaard kaasa kõigis Premier League'i kohtumistest peale ühe, aidates klubil hooaja kokkuvõttes teine koht saavutada ja kuueaastase vahe järel Meistrite liigasse naasta.

"Uue lepingu sõlmimine oli minu jaoks mitmel põhjusel väga lihtne otsus. Tunnen, et see, mis klubis praegu toimub, on väga eriline ja tahan selles osaline olla. Olen leidnud koha, kus tunnen end hästi ja saan seda oma koduks nimetada," rääkis Ödegaard klubi kodulehele.

Ödegaard kannab kaptenipaela ka rahvuskoondises ja on Norra koondise eest väljakul käinud 53 kohtumises.