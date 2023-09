IBU kinnitas Otepää valmisolekut suvebiatloni maailmameistrivõistlusteks

Augusti lõpus Slovakkias Brezno-Osrblies toimunud 2023. aasta suvebiatloni maailmameistrivõistlustel anti Otepää korralduskomitee presidendile Aivar Nigolile sümboolse teatpulgana üle võistluste lipp.

"Hea on näha, et suvebiatlon areneb, osavõtjaid on üha rohkem ning sportlased peavad suvist tiitlivõistlust tähtsaks" ütles Nigol, "Eesti koondislane Tuuli Tomingas tuli Slovakkias maailmameistriks, mis on järgmise aasta Otepääl toimuvaid tiitlivõistlusi arvestades väga märgiline."

Tehvandi spordikeskuses ettevalmistused juba käivad. IBU teostas Tehvandil tehnilise inspekteerimise, mille viis läbi IBU karikasarja võistluste direktor Kristjan Oja. Inspekteerimise peaeesmärk oli vaadata üle Tehvandi rajatised, võistluskeskus ja rajad.

"Ettevalmistused võistlusteks toimuvad kenasti – tehnilised küsimused said lahendused ja programm täpsustatud. Kevadel toimub uus inspekteerimine, mille käigus vaatame üle telepildi tootmisega seotud teemad," ütles Oja.

Tegemist on kolmanda korraga, mil suvebiatloni maailmameistrivõistlused Otepääle jõuavad. "Nii IBU kui Tehvandi spordikeskus on korralduskomiteele väga head koostööpartnerid. Meie eesmärk on viia võistluste tehniline korraldus veelgi kõrgemale tasemele ja pakkuda pealtvaatajatele korralikku kultuuriprogrammi. Suvebiatloni maailmameistrivõistlused Otepääl on justkui suvine laskesuusatamise koguperefestival, kus kõik saavad sportlike elamuste saatel suvelõppu veeta," ütles Nigol.

IBU suvebiatloni maailmameistrivõistlused toimuvad järgmine aasta Otepääl 22.–25. augustil.