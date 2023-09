Saksamaa jalgpallikoondise peatreeneriks saab Nagelsmann

Käesoleva nädala alguses levis Saksamaa meedias info, et septembri alguses vallandatud peatreener Hansi Flicki järel võtab koondise juhendamise üle Julian Nagelsmann.

Saksamaa jalgpalliliit teataski reedel, et 36-aastasest Nagelsmannist saab neljakordse maailmameistri uus juhendaja. Tema leping kestab järgmisel suvel Saksamaal toimuvate Euroopa meistrivõistluste lõpuni. Viimati tuldi Euroopa meistriks 1996. aastal.

"Meie enda riigis toimub EM. See on midagi erilist. Mul on suur soov see väljakutse vastu võtta. Me oleme järgmisel aastal meeskonnana üks tihe grupp," sõnas koondise uus peatreener.

Koondise järgmised kohtumised leiavad aset oktoobri keskel, kui sõprusmängudes minnakse vastamisi USA ja Mehhikoga.

Nagelsmann kuulus mängijana Müncheni 1860 ja Augsburgi ridadesse, kuid ta lõpetas mängijakarjääri 2008. aastal. 2015. aastal sai temast Hoffenheimi peatreener, 2019. aastal võttis ta üle RB Leipzigi juhendajana ning jõudis meeskonnaga järgmisel aastal Meistrite liigas poolfinaali. 2021. aastal võttis ta vastu pakkumise Müncheni Bayernilt, asendades ka seal Flicki.

Pärast tänavu märtsis Bayernist sule sappa saamist pole Nagelsmann peatreenerina töötanud.