Neli matšpalli päästnud ameeriklanna üllatas 54. reketit

25-aastane Dolehide kaotas matši esimese pallingugeimi ning jäi avasetis 0:2 kaotusseisu, kuid viigistas seejärel seisu. Trevisan võitis aga järgmiseset viiest geimist neli, realiseerides neljanda setipalliga 6:3 võidu.

Teises setis asus itaallanna 4:1 juhtima, kuid lubas siis Dolehide'il kolme järjestikuse geimiga viigistada. Seejärel vahetasid naised itaallanna juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 6:5, kui Trevisanil oli võimalus kolmel korral matš lõpetada. Dolehide kaitses kõik need võimalused ja suutis geimi lõppmängule viia.

Ameeriklanna sai teise geimi lõppmängus 4:1, 5:2 ja 6:3 eduseisud, kuid loovutas siis Trevisanile neli järjestikust punkti. Itaallanna läks veel 9:8 juhtima, aga Dolehide päästis ka siis matšpalli ning võitis lõppmängu 11:9, viies matši otsustavasse setti.

Kolmandas setis sai parema stardi just ameeriklanna, kes võitis seisult 1:1 kolm järjestikust geimi ja säilitas seejärel vähemalt kahegeimilise eduseisu. Seisul 5:3 päästis Trevisan lausa viis matšpalli, kuid Dolehide realiseeris kuuenda ja teenis kokkuvõttes 3:6, 7:6 (9), 6:3 võidu

Kaks tundi ja 49 minutit kestnud kohtumises lõi ameeriklanna neli ässa, aga tegi 11 topeltviga. Trevisan ei saanud kirja ühtki ässa, aga patustas kuue vähema topeltveaga. Esimeselt servilt oli Dolehide punkti võitmisega kümne protsendipunkti võrra tõhusam, Trevisan teenis aga teiselt servilt punkti 56-protsendilise eduga, ameeriklanna vastav näitaja oli 38. Kõikidest punktidest võitis Dolehide 114, Trevisan võitis 110 punkti.

"Ausalt öeldes pidin täna lihtsalt võidu leidma. Kui olid need matšpallid, ütlesin endale, et teeksin lihtsalt seda, mida koguaeg harjutan. Mu treener ütleb mulle seda iga päev," sõnas ameeriklanna pärast rasket võitu. "Mängisin oma parimate löökidega ja võitsin lõpuks selle seti. See andis mulle kolmandaks väga palju enesekindlust.

Breaking new ground



Caroline Dolehide is into her first WTA 1000 semifinal, after battling past Trevisan 3-6, 7-6(9), 6-3.#GDLOpenAKRON pic.twitter.com/Tqj3cMZLAo — wta (@WTA) September 22, 2023

Dolehide läheb enda karjääri esimese WTA tuuri poolfinaalis vastamisi kaasmaalase Sofia Keniniga (WTA 53.), kes alistas veerandfinaalis kanadalanna Leylah Fernandeze (WTA 74.) 6:4, 6:7 (6), 6:1.

Teises poolfinaalis lähevad vastamisi maailma üheksas reket Maria Sakkari ja 11. reket Caroline Garcia. Garcia alistas veerandfinaalis Victoria Azarenka (WTA 23.) 6:3, 6:4, Sakkari sai kahes setis jagu colombialannast Emiliana Arangost (WTA 180.)