Ragbi MM-il rekordilise võidu teeninud Prantsusmaa jäi kaptenita

MM-i kahe järjestikuse võiduga alustanud Prantsusmaa kohtus A-alagrupis Namiibia koondisega ning läks mängu seitsmendal minutil juhtima, kasvatades poolajaks eduseisu lausa 54-punktiliseks. Teisel poolajal skoorisid prantslased veel 42 punkti ning teenisid 14 try toel koondise ajaloo suurima võidu, alistades Namiibia 96:0.

Damian Penaud sai hakkama kübaratrikiga, Jonathan Danty, Charles Ollivons ja Louis Bielle-Biarry skoorisid kahel korral.

Marseille's toimunud kohtumine ei möödunud Prantsusmaa jaoks aga täiesti muretult, sest teise poolaja alguses sai kodumeeskonna kapten Antoine Dupont vigastada. Tema maha võtnud Johan Deysel saadeti punase kaardiga väljakult.

"On kahtlus, et tema lõualuus on mõra või murd. Ta läks röntgenisse," ütles prantslaste peatreener Fabien Galthie pärast mängu. "Ootame testitulemused ära, enne kui otsuseid tegema hakkame. Peame seda suurt võitu ja mängijate esitusi ära kasutama."