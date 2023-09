Eesti kohtunikebrigaad pidi Euroopa liigas kahel korral VAR-ile toetuma

Eesti kohtunikebrigaadi eesotsas oli peakohtunik Kristo Tohver, abikohtunikena tegutsesid Silver Kõiv ja Sten Klaasen ja neljanda kohtunikuna oli ametis Joonas Jaanovits.

Koduväljakul Euroopa liiga debüüdi teinud Brighton jäi kohtumise 11. minutil kaotusseisu, kui Djibril Sidibe karistusalas tugeva pealöögiga Ehsan Hajisafi tsenderduse Inglismaa klubi väravasse lõi.

Eesti kohtunike keeruline õhtu algas 30. minutil, kui Tohver Brightoni mängijale sukeldumise eest kollast kaarti näitas. Videokohtunik Juan Martinez Munuera kutsus eestlasest vilemehe aga ekraani juurde, kus joonistus ta silmade ette järgmine pilt: AEK mängija võttis ilmselgelt vastase veaga maha. Ülevaatuse järel andis Tohver penalti, mille realiseeris sukeldumissüüdistusest vabanenud Joao Pedro, vahendab Soccernet.ee.

Viigiseis ei kestnud aga kaua: kümme minutit hiljem jõudis standardolukorras pall Brightoni karistusalasse, kus Mijat Gacinovic selle alumisse paremasse nurka suunas ning vaheajale läksid klubid Ateena 2:1 eduseisul.

Järgmine kohtunike eksimus ilmutas end 64. minutil ning taas oli fookuses penaltiolukord. Brightoni Solly March proovis sööta karistusalasse liikunud Pedrole, kuid külaliste keskkaitsja Damian Szymanski võttis selle vahelt. Küll aga tegi ta halva puute, misjärel virutas Pedrole säärde. Peakohtunik Tohver ei andnud ka selles olukorras viga. Järjekordse ülevaatuse järel oli aga olukord selge ning Brightonile määrati teine penalti, mille realiseeris taas Pedro, kirjutas Soccernet.ee.

Kodumeeskonnal ei õnnestunud aga viigist kinni hoida, sest AEK harutas 84. minutil Inglismaa klubi kaitse kiirrünnakul lahti. Niclas Eliasson andis värava ette söödu ning Ezequiel Ponce viis AEK lõplikult juhtima. Ateena võitis kohtumise 3:2.

Eesti kohtunikud jagasid pingelises mängus kokku 13 kollast kaarti, neist üks läks Brightoni peatreener Roberto de Zerbile. Mängu lisaminutitel anti kolmele Ateena mängijale ebasportliku käitumise eest hoiatav kaart.

BBC kirjutas mängu kokkuvõttes, et VAR-i kahekordne sekkumine on ebatavaline. BBC ajakirjanik Simon Stone märkis otseblogis, et videokohtuniku sekkumine ei tekitanud Tohveri brigaadi osas usaldust.