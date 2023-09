Kodumaine MK-etapp toob maailma esikolmikusse kuuluvate paaride duelli

Alanud kurlinguhooaja esimene kodumaine MK-etapp toob Tondiraba jäähalli võistlema tipptasemel võistkonnad - turniiri favoriitideks on maailma edetabeli esikolmikusse kuuluvad Eesti ja Šveitsi kurlingupaarid.

Eesti kurlingu esipaar Marie Kaldvee ja Harri Lill hoiab maailma edetabelis kolmandat positsiooni ning eestlaste jaoks on tegemist alanud kurlinguhooaja esimese rahvusvahelise võistlusega.

Eestlaste põhiliseks konkurendiks kodusel MK-etapil on edetabelis teisel kohal olev Šveitsi kurlingupaar Jenny Perret ja Martin Rios, kellel on teiste saavutuste seas ette näidata olümpiamängude hõbe.

Tallinnas saab mängimas näha ka Norra parimat kurlingupaari Kristin Skaslien ja Magnus Nedregotten, kes on 2022. aasta Pekingi olümpiamängude hõbemedalistid ja 2018. aasta Pyeongchangi olümpiamängude pronksmedali võitjad. Lisaks on Norra kurlingupaaril ette näidata 2021. aasta MMi hõbe ning intriigi lisab fakt, et Magnus Nedregotten oli möödunud maailmameistrivõistlustel Kaldvee ja Lille treener.

Turniiri favoriitide hulka kuulub ka teine Norra kurlingupaar Martine Rønning ja Mathias Brænden, kelle viimaste saavutuste hulka kuulub 2023. aasta maailmameistrivõistluste pronks.

Eesti segapaaridest võistleb MK-etapil kurlingupaar Kaidi Elmik ja Karl Kukner.

Tondiraba jäähall võõrustab sel hooajal viit rahvusvahelist MK-etappi. Neljapäeval alanud segapaaris kurlingu MK-etapp WCT Tallinn Mixed Doubles International 2023 toimub Tallinnas kaheksandat korda ning võistlema asub 18 võistkonda 11 riigist ehk maksimaalne arv võistkondi, keda korraldaja saab Tondiraba jäähallis vastu võtta. MK-etapi võitjad selguvad pühapäeva õhtul.