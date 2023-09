Neidude jalgpallikoondis jäi maavõistlusmängudes Iisraeli vastu võiduta

Esimesel poolajal hoidis Eesti neidude koondis hästi palli, kuid täpselt nii nagu kaks päeva tagasi omavahelises mängus Iisraeliga, oli ka neljapäeval vastase keskkaitseliin tugev. Kui võimalusi leiti, oli Eesti ohtlikum kui Iisrael, kuid vastane oli see, kes Eesti ühest õnnetust eksimusest kohtumist juhtima asus. Anna-Liisa Heide jäi vastase surve alla, millele järgnenud ebaõnnestunud sööt jõudis Iisraeli kaptenipaela kandnud Ziv Roth Hazani jalale. Hazan kasutas võimalust, et väravavaht on väravast väljas ning lennutas kauglöögist palli lati alla. Niisiis mindi vaheajale seisul 0:1, vahendab jalgpall.ee.

Eesti parim võimalus tekkis kohe teise kolmveerandtunni alguses, kui Anželika Jotkina paremalt äärelt väravaalust ohustas. Väravavahiga üks ühele seisnud Jotkina jäi olukorras paraku kaotajaks, sest puurilukk sai palli enda valdusesse. Vastane vormistas kaheväravalise eduseisu 55. minuti alguses, kui Eesti küljesisseviske järel sai Iisrael palli enda kätte ning asus kiirrünnakule. Viimasena Eesti kaitsjatega võitlema jäänud Maya Ganor lükkas palli eestlannadest mööda ning 2:0 oli tõsiasi. Kuigi 91. minutil lõi Iisrael veel ühe värava, siis kohtumise lõpus otsustasid kohtunikud tabamuse suluseisu tõttu tühistada.

Neidude koondise kapten Loviise Männiste ütles pärast kohtumist, et neljapäeval tuldi küll vigade parandust tegema, kuid nii mõnestki asjast jäi puudu. "Meil on tehnilised asjad olemas, kuid koostööst ja omavahelisest suhtlusest jäi täna puudu. Aga läks nagu läks, järgmine kord paremini – proovime üksteist rohkem toetada ja parandada tänased asjad valikturniiriks ära," rääkis Männiste.

19. septembril toimunud kohtumises tunnistati Iisraeli 2:0 paremust. Maavõistlusmängud olid koondise jaoks ettevalmistuseks oktoobris Türgis toimuvaks EM-valikturniiriks, kus vastamisi minnakse Türgi ja Moldova eakaaslastega.