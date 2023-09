Viimsi tõi meeskonna kogenuimaks lüliks 25-aastase ukrainlase

Eelmisel hooajal kogus Kovalov BC Pieno Žvaigždesi eest mängides keskmiselt viis punkti ja neli lauapalli mängu kohta. Varasemalt on mees mänginud ka Ukraina ja Hispaania liigas.

Peatreener Valdo Lipsu jaoks on ukrainlane väga vajalik täiendus. "Olla suhteliselt noore mehena meeskonna vanim ja kogenum, ootab teda ees suur väljakutse. Ootame Artemilt nn. pikkade osakonna liidrirolli kandmist, mis tähendab punkte ja lauapalle ehk mitmeid kaksikduubleid. Hea viskajana peaks Artem vastaste pikemad korvi alt välja meelitama. Kuna tahame mängida meeskondlikult nii rünnakul kui ka kaitses, siis ootame temalt ka resultatiivseid sööte ja kõrgel tasemel kaitsetööd," ütles peatreener.

Mängija ise ootab uut hooaega suure põnevusega ning loodab näha saalis palju fänne ja suurt toetust: "Minu jaoks on täiesti uus olukord see, et 25-aastasena olen meeskonna vanim ja kõige kogenum. Pean jagama meeskonnaga oma teadmisi ja kogemusi, mida olen erinevates liigades tallele pannud. Olen valmis kandma liidrirolli nii platsil kui platsi kõrval. Ootused on positiivsed, noore meeskonnana tahame anda endast igas mängus parima ja peame näitama, milleks me võimelised oleme. Tuleb huvitav hooaeg," sõnas ukrainlane.