Penaltiseeria langetas Eesti rannajalgpallikoondise suurest mängust

Kahel korral sahistas normaalajal Taani väravavõrku Ragnar Rump, ühe tabamuse lisas Rauno Nõmmiku. Lisaajal väravaid ei sündinud ja võitja otsustas penaltiseeria, mille tulemusel alistas Taani Eesti koondise tulemusega 5:4. Eesti poolt olid täpsed Henry Remmelgas, Rasmus Munskind, Ervin Stüf ja Kristian Marmor. Kuigi Ragnar Rump sooritas hea löögi, tõrjus selle vastaste puurilukk.

Koondise peatreener Aleksei Galkin ütles, et kuigi alagrupis tuli vastu võtta kaks kaotust, on ta meeskonna üle uhke. "Kolm järjestikust päeva, kolm tugevat vastast, kolm kvaliteetset mängu. Suutsime kõik mängud lisaajale viia, mängida väikse riigina võrdselt selliste riikide vastu, kes on tipus nii ranna- kui murujalgpallis. Jah, täna oli meil jälle suurepärane võimalus võita, olime ees, aga mängu lõpus lasime vastu lüüa. Samas tean, et võitlesime viimase sekundini," ütles Galkin.

Galkini sõnul oldi penaltite löömiseks valmis. "Pöörasime trennis ikka tähelepanu penaltitele ja nende löömisele. Üks asi on trennis harjutada, teine asi on mängusituatsioon, kus mängijate pingetase on teine," ütles peatreener.

Kuigi Eesti oma lõplikku saatust veel ei tea, on Galkin järgnevateks kohtumisteks valmis. "Meil on mõnedel mängijatel tekkinud mured tervisega, kuid peame hakkama saama – kasutame mehi, kes meil on olemas ja anname endast maksimumi," ütles ta.

Avavoorus alistas Eesti lisaaja järel Prantsusmaa tulemusega 5:4, teises kohtumises Portugaliga tunnistati lisaajal vastase 6:5 paremust. Alagrupis paikneb Eesti kahe punktiga kolmandal kohal, kuid lõpp-positsioon ning edasised kohamängud Euroliiga Superfinaalis selguvad pärast Prantsusmaa – Portugali omavahelist vastasseisu, mis peetakse neljapäeval.

Superfinaali veerandfinaali pääsevad edasi iga alagrupi kaks paremat, kolmandad kohad selgitavad omavahel 9.–11. koha ning neljandad meeskonnad ja halvima tulemuse saanud kolmas meeskond 12.–15. koha omanikud. Kaks viimast meeskonda langevad B-divisjoni.