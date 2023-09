Šveitsi rattatäht lõpetas EM-i hirmuäratavas seisundis

Õnnetus juhtus ligemale 30-kilomeetrise trassi lõpukilomeetritel, kui korraldajad soovisid metallist barjääridega rattureid täpsemini suunata. Temposõitjale omaselt pea madalal kulgenud Küng ilmselt ei märganud üht neist, sõitis jalaga barjääri vastu ja kukkus.

29-aastase jalgratturi taga olnud kaameramehega mootorrattur pidi talle peaaegu otsa sõitma, aga Küng ise tõusis taas püsti ja jätkas sõitu, kuigi tema kiiver oli katki ja peast voolas verd, mis valgus näole, kätele ja rindkerele.

Neljapäeva hommikul andis Groupama-FDJ tiim teada oma sportlase seisundist. "Euroopa meistrivõistlustel toimunud kukkumise järel sai Stefan Küng väikse peapõrutuse, murdis hamba ja ka käeluu, mis aga ei vaja kohest operatsiooni. Ta on haiglas jälgimise all, aga saab täna koju," kirjutas meeskond.

Kuigi visuaalselt oli vaatepilt üsna õõvastav, siis võistkonna teatel ei ole Küngi olukord tegelikult nii hull. Sellegipoolest sel hooajal šveitslane enam sadulasse ei istu. "Kahjuks on tema hooaeg läbi. Aga asjaolusid arvestades soovib Stefan teatada, et tema üldine olukord on hea," jätkas Groupama-FDJ.

Küng on võitnud maailmameistrivõistlustelt temposõidus hõbeda ja pronksi, lisaks on ta teeninud veel ühe pronksi ka grupisõidus. Euroopa meistrivõistlustel tuli 2020. ja 2021. aastal kuldmedal ning mullu pronks.

Tänavu krooniti Euroopa meistriks 19-aastane britt Joshua Tarling (31.30), kellele järgnesid šveitslane Stefan Bissegger (+0.42) ja belglane Wout van Aert (+0.43). Küng kaotas võitjale ühe minuti ja 29 sekundiga.