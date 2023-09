Man Unitedi väravavaht raputas endale kõvasti tuhka pähe

Bayern võitis mängu 4:3, seejuures esimene värava puhul 28. minutil oli Onana juba püüdmas Leroy Sane pealelööki, aga pall lipsas tema käte vahelt läbi ja põrkas väravasse.

"Sellisel moel on raske kaotada, sest minu meelest alustasime väga hästi. Pärast minu viga kaotasime mängu üle kontrolli," lausus Onana kanalile TNT Sports.

"See on keeruline situatsioon ja eriti mulle, sest tunnen, et mina vedasin meeskonda alt. Aga meeskond oli väga hea. Ma arvan, et nad ei võitnud minu tõttu. Peame lihtsalt jätkama. See on väravavahi elu ja ma arvan, et kui me ei võitnud, siis just minu tõttu," rõhutas ta.

Peagi lõi Bayern teise värava ja kuigi teisel poolajal hakkas ka United skoorima, siis üldiselt olid asjad Saksamaa meisterklubi kontrolli all.

"Jalgpallis tehakse alati vigu ja see on üks viga," ei rutanud Manchester Unitedi peatreener Erik ten Hag suvist täiendust süüdistama. "Nii et me ei puhu seda suuremaks, kui ta oli. Ta annab vastulöögi ja ta on väga tähtis mängija."

27-aastane Kameruni koondislane saabus Unitedisse tänavu suvel Milano Interist, mille põhiväravavahina oli ta aidanud meeskonna eelmisel hooajal Meistrite liiga finaali.