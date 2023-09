Südamerikke tõttu liiklusõnnetusse sattunud Belgia rattur lõpetas karjääri

Jumbo-Visma võistkonna 27-aastane liige sattus 12. septembril Antverpeni lähedal tõsisesse liiklusõnnetusse ja toimetati kiirelt haiglasse. Kuigi algselt oli tema seisund eluohtlik, siis hiljem see paranes.

Pärast mitmeid uuringuid avastati Van Hooydonckil südamelihase anomaalia, mistõttu paigaldati talle seade, mis peaks aitama tulevikus, kui süda taas rütmist välja läheb. Paraku ei saa belglane enam tippspordiga jätkata.

"Mõistan, et mul on uskumatult vedanud," sõnas Van Hooydonck võistkonna pressiteate vahendusel. "Asjad võinuks minna teisiti, kui ma ei saanuks kiirelt head abi. Praegu on kõik korras, kuid pean leppima tõsiasjaga, et see tähistab mu profikarjääri lõppu."

Van Hooydoncki kõrval istus õnnetuse ajal lapseootel abikaasa Alicia, kes pääses vigastusteta. Kuna ratturi auto sõitis ristmikul vastu teisi autosid, siis sai kolm inimest ka neis viga, kuid kergelt.

"Tahaksin avaldada oma tänu inimestele, kes mind aitasid, haigla meditsiinipersonali ja kõiki fänne, kes sõnumeid saatsid," jätkas Van Hooydonck. "Nüüd keskendun taastumsiele ja eesootavale isadusele. Aliciaga ja rasedusega läheb kõik hästi ning ootame põnevusega sünnitust. See on praegu mulle kõvasti abiks."

Esimest korda 2014. aastal profilepingu sõlminud Van Hooydonck esindas aastatel 2017-2020 BMC võistkonda ja alates 2021. aastast Jumbo-Vismat. Ta on osalenud neljal suurtuuril, sealjuures kaks korda Tour de France'il.

Tänavu tuli ta Kuurne - Brüssel - Kuurne mainekal ühepäevasõidul kaasmaalase Tiesj Benooti (Jumbo-Visma) järel teiseks.

Mullu pidi sarnastel põhjustel profikarjäärist loobuma itaallane Sonny Colbrelli, kellele paigaldati pärast kukkumist Kataloonia velotuuril samuti sisemine defibrillaator.