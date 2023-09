Hyundail seisab ees oluline otsus: kas tuua starti ka neljas auto?

Kui Soome ralliportaal Rallit.fi küsis Abiteboulilt, kas talle meeldiks, kui järgmisel hooajal sõidaks Tänak tema tiimis. "Ma austan Ott Tänakut väga, aga ma austan ka Kalle Rovanperät, Elfyn Evansit ja Sebastien Ogier'd, keda on kuulujuttude tasandil meiega samuti seostatud," vastas prantslane.

"Autorallimaailm on väga väike, nii et see on loomulik, et kõik räägivad kõigiga tulevikust. Eks ole näha, mis tuleb."

Seejärel küsiti Abiteboulilt, keda ta sooviks oma tiimis sõitmas näha. "Ma ei ütle seda teile. Ma tean seda vastust, aga ma ei ütle seda kõva häälega välja."

Abitebouli sõnul hetkel töö käib ja meeskonna eesmärgiks on suurendada stardirivi ühe Rally1 masina võrra. Tänavu hoiavad tiimi põhisõitja rooli Thierry Neuville ja Esapekka Lappi. Pärast Craig Breeni hukkumist on kolmandat autot jaganud Dani Sordo ja Teemu Suninen.

"Hetkel mõtleme järgmiseks aastaks neljanda auto toomisele. Minu arvates oleks see strateegiliselt hea mõte nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis," usub tiimijuht.

"Lühiajalises perspektiivis annab see rohkem valikuvõimalusi ja pikemas plaanis noortele sõitjatele šanssi areneda. See on midagi, mille peame tiimi sees ära otsustama ja see otsus mõjutab ka sõitjate valikut. Oodake veel mõni nädal ja siis on meil vastused olemas."

Rallit.fi uuris spetsiaalselt ka Lappi tuleviku kohta tiimis. "Mulle meeldib meie võistkonna dünaamika," vastas Abiteboul. "Ma tahan leida lahenduse, kus saame EP-ga [Lappi hüüdnimi] jätkata ja peame sel teemal läbirääkimisi. Aga midagi ei ole veel kokku lepitud."