Messi vahetati avapoolajal välja, karikafinaal ohus

Messi pole viimastel nädalatel väga palju mänginud. Ta jättis vahele rahvuskoondise MM-valiksarja kohtumise Boliiviaga ega osalenud ka Interi eest kahes eelmises MLS-i mängus Kansas City Sportingu ja Atlanta Unitediga.

Kolmapäeval peetud kodumängus Torontoga pidi Messi väljakult lahkuma 37. minutil. Seejuures vaid paar minutit varem vahetati trauma tõttu välja tema praegune ja samas ka endine meeskonnakaaslane Barcelona päevilt ehk Jordi Alba.

Sellest hoolimata teenis Inter MLS-is kindla 4:0 võidu. Kaks väravat lõi Robert Taylor, kes tuli väljakule just 36-aastase Messi asemel. Tabamuse said kirja ka Facundo Farias ja Benjamin Cremaschi.

Interi peatreener Gerardo Martino sõnas pärast kohtumist, et argentiinlast vaevab "vana vigastus". Seetõttu ei saa ta kindlasti osaleda pühapäeval Orlando City vastu ja kahtlane on ka järgmisel kolmapäeval peetav karikafinaal Houston Dynamoga.

"Mitte mingil juhul ei ole ta pühapäeval kohal," oli Martino resoluutne. "Me teame, et meid ootab finaal, aga kui ta ei saa mängida, siis ei lähe ta platsi lähedalegi."

"Rahvuskoondise juures tehtud uuringud vigastust ei näidanud. Aga igaks juhuks hoidsime teda siiski eemal, jätkas Interi peatreener. "Me ei usu, et tegemist on lihasetraumaga. Seda järeldan ka temaga peetud vestlusest. Aga me peame olema jätkuvalt ettevaatlikud. Vaatame asja uuesti mõne päeva pärast."