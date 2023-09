Tammeka pääses edasi ja kohtub Levadiaga

Denis Ruus viis 22. minutil mullu veel Premium liigas mänginud Legioni juhtima ja see seis püsis tablool 61. minutini, mil Patrick Genro Veelma viigistas.

Mängu saatus otsustati aga alles päris viimastel hetkedel: 90. minutil lõi Kevin Mätas külaliste võiduvärava ja lõppseisu 3:1 vormistas kolmandal üleminutil Ahmed Adebayo Basher.

Järgmises ringis ootab Tammekat aga tõeliselt kõva vastane, sest 16 seas tuleb minna võõrsil vastamisi Tallinna FCI Levadiaga.

1/16-finaalidest on pidamata veel kolm kohtumist, teiste seas on võistlustules ka võõrsil Tabasaluga kohtuv Paide Linnameeskond, aga maiuspalaks on ilmselt kohtumine Tallinna FC Flora - Pärnu JK Vaprus.