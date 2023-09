Eesti tennisemeeskond läheb vastamisi Iraaniga

Praeguse kava kohaselt peaks matš toimuma veebruari algul. Eesti on viimasel ajal saanud mängida üsna eksootiliste vastastega, näiteks Okeaania väikesaarte või Jamaica meeskonnaga. Neist teine on küll tugev spordiriik eelkõige tänu kergejõustikule, aga tennise osas ka üpris eksootiline, vahendab Tennisnet.ee.

Iraan on olnud spordis tugev eelkõige raskejõustikualadel. Kuid vähemalt on Iraanil tipptennisega üks seos – Andre Agassi isa oli Iraani olümpiasportlane. ta võistles poksis. ATP edetabelis on Iraani parim mängija, 22-aastane Sina Moghimi hetkel 1103. kohal.