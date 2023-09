Täienev laatsaret ähvardab Man City hoogu pidurdada

Hetkel on olulistest mängijatest erinevate traumadega audis Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Mateo Kovacic ja John Stones. Teisipäeval peetud Meistrite liiga kohtumises lisandus nimekirja poolkaitsja Bernardo Silva.

Enne järgmist koondisepausi oktoobris peab Man City mängima kolm liigakohtumist, liigakarikasarja mängu võõrsil Newcastle Unitediga ja Meistrite liiga kohtumise võõrsil RB Leipziga. Peatreener Pep Guardiola sõnul ei oota ees lihtsad ajad.

"Oleme hädas, kuid ma ei ütle, et "oh, meil on palju vigastusi". Asjad on, nagu on," lausus Guardiola. "Mängime nende mängijatega, kes meil on. Nii kaua, kui vaimselt on asjad paigas, on hea. Meil on viis väga olulist mängijat vigased ja pikka aega oleks nii raske."

Manchester City kulutas suvel uute mängijate peale enam kui 200 miljonit eurot, aga Guardiola sõnul tuleb piir ette. "Palku ja eelarveid arvestades ei saa me koguda 55 mängijat. See oleks klubide jaoks kaos. Nad läheks pankrotti," ütles katalaan.

Seni on Manchesteri klubi liikunud võidult võidule. Pärast Inglismaa superkarika ehk Community Shieldi kaotust Arsenalile on meeskond võitnud kõik liigamängud, UEFA superkarika ja teisipäeval Meistrite liigas ka Belgradi Crvena zvezdat.