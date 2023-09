Leedu president võttis Venemaal esinenud iluuisutajalt kodakondsuse

Leedu president Gitanas Nauseda teatas teisipäeval, et on võtnud endiselt iluuisutajalt Margarita Drobiazkolt Leedu kodakondsuse, sest Drobiazko on jätkuvalt Venemaal esinenud ja avalikult Venemaa sissetungi Ukrainasse toetanud.

Moskvas sündinud, aga 1993. aastal Leedu kodakondsuse saanud Drobiazko esindas Leedut mitmetel suurvõistlustel ja teenis 2000. aastal nii MM-ilt kui EM-ilt jäätantsus pronksmedali. Lisaks võitis ta pronksi 2006. aasta Lyonis toimunud EM-il. Tema partneriks oli karjääri vältel leedulasest abikaasa Povilas Vanagas.

Leedu ringhääling LRT kirjutas, et võimude sõnul on Drobiazko Venemaa sissetungi vältel hoidnud lähedast suhet Tatiana Navkaga, kes on Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskovi abikaasa. Drobiazko ja Vanagas on esinenud Navka korraldatud jääetendustel ka pärast sissetungi algust eelmise aasta veebruaris.

Eelmisel nädalal avaldas endine iluuisutaja avalduse, milles ütles, et ei ole Venemaa sissetungi toetanud. "Koos abikaasa, jääpartneri ja Leedu patrioodi Povilasega toome esile võimalikult palju valguse ja lahkuse kultuuri, kui saame," sõnas Drobiazko.

"Mind süüdistatakse selles, et ma ei avalda oma poliitilist seisukohta avalikult, aga kas mul ei ole Leedus põhiseaduslikku õigust enda seisukohta mitte avaldada, kui ma ei ole selleks suuteline?" lisas endine iluuisutaja. "Me oleme alates 2007. aastast regulaarselt Venemaal jääetendustel osalenud. See on mu sünnimaa."

Leedu president Gitanas Nauseda teatas eelmisel nädalal, et on otsustanud Drobiazkolt kodakondsuse võtta. "Kui keegi tahab agressorriigi valgust ja lahkust edastada, siis saavad nad seda teha ilma Leedu Vabariigi kodakondsuseta," sõnas Nauseda.

"Me peame pooli valima, sest me ei saa teeselda, et üks asi saab olla olemas ilma teiseta. Eriti kui see kultuur luuakse seisundis, mis valab süütut verd. Peame olema oma põhimõtetele kindlad ja järgima neid väärtusi, mida Ukraina sõja esimestest päevadest peale hoidnud oleme," lisas Leedu president.