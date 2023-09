Kohtunike nädal tõi madalamatesse liigadesse enam kui 40 tippkohtunikku

Tänavune kohtunike nädal tõi koos tippkohtunikega väljakule üle Eesti 68 noort õigusemõistjat, kelle teekond kohtunikemaailmas algas sel aastal. Madalamate ja noorte liigade mängudel osales selleaastasel kohtunike nädalal kokku 43 tippkategooria mees- ja naiskohtunikku.

Igapäevaselt noorte õigusemõistjatega kokku puutuv kohtunike põhja regiooni juhi Jaan Roosi sõnul on võimalus tippkohtunikega väljakut jagada noorte arengut silmas pidades väga oluline. "Ühelt poolt mõjuvad kohtunike nädala mängud kasulikult noorte oskustele: nad saavad lähedalt näha, kuidas tippkohtunikud tegutsevad. Kuna nendes mängudes on distants püramiidi tipu ja alumise astme vahel väike, saavad teadmised ja oskused kõige kiiremat teed pidi uute kohtunikeni jõuda ning nende tase saab lisatõuke. Kui püramiidi alumine aste on tugev, suurendame omakorda nende kohtunike arvu, kes võiksid aastate pärast potentsiaalselt tippliigadesse jõuda," rääkis Roos.

Roosi sõnul on tagasiside noorkohtunikelt olnud väga positiivne. "Korduvalt on välja toodud, et koostöö tippkohtunikega mõjub väga motiveerivalt. Lisaks aitab see paika panna sihi, mille poole pürgida," lisas Roos.

Seda kinnitas ka esimese aasta kohtunik Hans Oliver Kuuse, kes sai kohtunike nädalal jagada kahes mängus väljakut tippkohtunikega. "Tänu peakomplektile oli võimalus kuulda kogenuma kohtuniku mõtteid ja teadmisi ka juba mängu ajal, samuti pärast mängu. Nii oli järgmine mäng minu jaoks kohe lihtsam, sest enesekindlus oli palju suurem," rääkis Kuuse.

Seekordne kohtunike nädal oli seotud UEFA kampaaniaga uute noorte kohtunike leidmiseks ning kohtunike ala juures hoidmiseks. UEFA liikmesriikides läbiviidud uuringu kohaselt vajab Euroopa juurde peaaegu 40 000 uut kohtunikku, et teenindada toimuvaid jalgpallimänge. Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) kohtunike osakonna juhataja Hannes Kaasiku sõnul pöörati seetõttu tähelepanu just uutele noortele õigusemõistjatele. "Kogu nädala vältel oli fookus noortel kohtunikel, et anda neile kogemust ning tõsta nende teadlikkust ja enesekindlust," ütles Kaasik.

Kohtunike nädala traditsioon sai alguse 2020. aastal. Kahe nädala vältel teenindasid kogenud Eesti tippkohtunikud ühes noorte õigusemõistjatega madalamate liigade, noorte ja naiste liigade kohtumisi. Traditsiooniliselt toimus kohtunike nädal paralleelselt septembrikuise rahvusvahelise koondiseaknaga, mil tippliigades mänge ei peeta. Seekordse kohtunike nädala mängud jäid perioodi 1.–14. septembrini.

Iganädalaselt teenindab Eestis eri liigatasemetel kohtumisi ligi 400 kohtunikku. EJL korraldab regulaarselt ka kohtunike algkursuseid, kuhu oodatakse kõiki jalgpallihuvilisi alates 15. eluaastast.