Väravavahi pealöök päästis Laziole viigipunkti, Man City alustas võidukalt

Koduväljakul mänginud Lazio avaldas mängu alguses kõvasti survet, kuid Atleticol õnnestus see üle elada ja 29. minutil ise juhtima minna, kui Pablo Barriose kauglöök rikošetist Lazio võrku lendas. Poolajale mindigi Atletico napil eduseisul.

Teisel poolajal oli mõlemal klubil omajagu võimalusi, kuid Atletico tundus liikuvat esimese võidu poole. Siiski suutis Lazio viigipunkti päästa, kui kohtumise lisaminutitel tuli kodumeeskonna väravavaht Ivan Provedel nurgalöögiks vastase kasti.

Atletico klaaris nurgalöögi, kuid järgnenud olukorras saatis Alberto palli uuesti karistusalasse ning kõige kõrgemale kerkis just Provedel, kes andis valjule kodupublikule tähistamiseks põhjuse. Kohtumine lõppes 1:1 viigiga.

"Mäletan seda õhtut igavesti. Olen eriti õnnelik, sest me ei väärinud siit mängust kaotust. [Värav] ei ole mulle veel kohale jõudnud, aga hiljem mõistan, et lõin just Meistrite liigas värava," ütles kangelaseks tõusnud Provedel, kes on Meistrite liiga ajaloo neljas skooriv väravavaht. Nendest väravatest kaks tulid aga penaltipunktilt.

Lazio's Ivan Provedel is only the second goalkeeper in history to score a non-penalty goal in the Champions League ⭐️ pic.twitter.com/nTy687zvIy — ESPN FC (@ESPNFC) September 19, 2023

Mullu Meistrite liigas meistriks tulnud Manchester City alustas tänavust turniiri võidukalt, kui alistas koduväljakul 3:1 Crvena zvezda. Surve alla jäänud Serbia klubi tegi avapoolajal vastase 22 pealelöögi vastu vaid ühe, aga läks vaheajale 1:0 eduseisul.

Teisel poolajal tegi City veel 15 pealelööki, kuid selles vaatuses jõudis vastase väravavahist mööda kolm palli. Julian Alvarez lõi kaks väravat, kolmanda värava autor oli Rodri. Zvezda eest lõi värava Osman Bukari.

Võidukalt alustas veel Barcelona, kes kõmmutas Antwerpi väravasse viis palli. Joao Felix lõi kaks väravat, Robert Lewandowski ja Gavi lisasid ühe, kohtumise kolmas värav oli omavärav.

PSG asus pärast väravateta avapoolaega Dortmundi Borussia vastu juhtima 49. minutil, kui Kylian Mbappe penalti realiseeris. Üheksa minutit hiljem jõudis Achraf Hakimi teise väravani ning Pariisi klubi pälvis avakohtumises 2:0 võidu.

Meistrite liiga alagrupiturniir jätkub kolmapäeva õhtul, kui peetakse kaheksa mängu. Müncheni Bayern võõrustab koduväljakul Manchester Unitedit, veel astuvad väljakule mullune finalist Milano Inter, Madridi Real ja Londoni Arsenal.

Teised tulemused:

AC Milan - Newcastle 0:0

Berni Young Boys - RB Leipzig 1:3

Feyenoord - Celtic 2:0

Donetski Šahtar - FC Porto 1:3