Neidude jalgpallikoondis pidi Iisraeli eakaaslaste paremust tunnistama

Kohtumise esimene poolaeg oli küllaltki lahtine ning võimalusi pakuti mõlemale võistkonnale. Iisraeli koondis leidis ohtlikke momente äärtelt, kus eestlaste kaitseliin üle mängiti. Eesti neidude koondis ohustas vastast aga kiirrünnakutega. Kuigi Eesti väravasuul seisnud Melani Lisandra Kõrran sekkus mitmel otsustaval momendil ning päästis Eesti kaotusseisu jäämisest, siis paraku muugiti Kõrrani seljatagune lahti 42. minutil. Vasakult äärelt tõusnud Maya Ganor mängis end Eesti kaitseliinist mööda ning virutas nahkkera võrku. Vaheajale mindi iisraellaste 1:0 eduseisus, vahendab jalgpalliliit.

Eesti alustas teist poolaega teravamalt ning kolmel korral jõuti ka pealelöögile. Poolaja lõpuks oli Eesti vahetanud välja alustanud koosseisu, kuid rünnakud said üles hoopis vastased, kelle pingutused teistkordselt 77. minutil ära tasusid. Talya Mor saatis nahkkera väravavahi alt võrku ning Iisrael võttis 2:0 võidu.

Koondise abitreener Pirjo Orn ütles pärast kohtumist, et tüdrukud olid tublid ning pisikesed seatud eesmärgid said täidetud. "Meie eesmärk oli kõigile, kes on hetkel mänguvalmis, leida mänguaega – selle saime täidetud. Eks kaotus on kaotus, aga tuleb üle vaadata, mida saame paremini teha," ütles abitreener.

Orn lisas, et Iisrael mängis vastasena selliselt nagu oli oodata. "Nad ei tulnud väga kõrge või agressiivse pressiga, nad lasid kaitses meil endal mängida ja nii kui see pall läks natukene üles, siis nad tulid agressiivselt peale," rääkis Orn.

Kahe päeva pärast toimuvaks korduskohtumiseks lubas Orn vaadata võistkonnaga üle realiseerimise ja toetusnurgad. "Tegelikult me teise poolaja alguses olime teravamad, suutsime tekitada olukordi, kahjuks ei suutnud neid ise ära realiseerida. See on kindlasti asi, millega me saame nüüd tööd teha. Samamoodi toetusnurgad nii kaitses kui keskpoolkaitsjate poolt toetus ründajatele," ütles ta.

Eesti koondis peab oma teise kohtumise Iisraeliga neljapäeval, 21. septembril kell 16.00 TNTK jalgpalliväljakul. Kohtumise otsepilti on võimalik jälgida jalgpalliliidu kodulehel.