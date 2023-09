Esimene Eesti naine jõudis 400 maratoni läbimiseni

Teeväli läbis oma 400. maratoni Marathon100 korraldataval Suunto virtuaaljooksul, mille ta läbis kuue tunni, 33 minuti ja 49 sekundiga. Saavutuse erakordsusest räägib ka see, et ta on ainus Eesti naine, kes suutnud vanuseklassis N75-79 täispika jooksumaratoni läbida, kirjutab Marathon100.

Oma esimese maratoni jooksis Teeväli 40 aastat tagasi Tartus, läbides 42,2 kilomeetri pikkuse distantsi ajaga 3.50,05. Isiklikuks rekordiks on mõni aasta hiljem Vändras püstitatud 3.14.00.

Enim maratone läbinud Eesti jooksjate edetabelis kuulub Teeväljale teine koht. Esikohal on Rein Pärn, kellele kogunes elu jooksul 641 jooksumaratoni. 100 maratoni või enam on läbinud 39 eestlast.