Lajal pääses Prantsusmaal teise ringi

Lajal alistas põhiturniiri avaringis maailma 310. reketi prantslase Kyrian Jacquet' 6:2, 7:5. Eesti esinumber alustas hästi ja tegi esimese murde avaseti kuuendas geimis. Teist korda õnnestus Lajalil vastase pallingugeim murda kaheksandas geimis, vormistades sellega 6:2 setivõidu.

Jacquet alustas teist setti paremini ja läks murdega ette. Kuigi Lajalil õnnestus kohe vastu murda, kaotas eestlane seejärel ka kolmanda geimi ning peagi leidis ennast 2:4 kaotusseisust. Tasavägise seti lõpu kallutas Lajal siiski enda kasuks, kui tegi veel kaks murret ja võitis seti 7:5.

Playing with passion @marklajal



The 20-year-old moves into the second round in Saint-Tropez after defeating Jacquet 6-2, 7-5#ATPChallenger pic.twitter.com/zpLdk1Hdot