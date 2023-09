Klubitöö ei lase Itoudisel Kreeka peatreenerina jätkata

Mullu juunis Fenerbahcega kolme aasta pikkuse lepingu sõlminud Itoudis võttis Kreeka koondise juhendamise üle enne 2022. aasta Euroopa meistrivõistluseid. EM-il võitis Kreeka kõik viis alagrupimängu ning ka kaheksandikfinaali Tšehhi vastu, enne kui langes konkurentsist veerandfinaalis Saksamaale saadud kaotuse järel.

Äsja lõppenud korvpalli MM-il kaotas Kreeka alagrupis 28 punktiga USA-le, teises ringis jäädi 25 punktiga alla Leedule ning vastu tuli võtta ka kaotus Montenegrolt. Kreeka lõpetas MM-i 15. kohaga.

"Kreeka koondise juhendamine on minu silmis alati olnud auküsimuseks ja ametisse astumine minu jaoks kohustuseks. Selle kahe aasta jooksul andsin endast edu saavutamiseks kõik. Usun, et esindasime oma riiki väärikalt. Olümpiakvalifikatsiooniturniir algab aga vaid paar nädalat pärast Euroliiga hooaja lõppu. Minu kohustused klubi ees tähendavad, et ma ei saa koondisega piisavalt põhjalikult ette valmistuda. Seega otsustasime Kreeka korvpalliliidu presidendi Vangelis Lioliosega, et astun ametist tagasi, aga jagan vajaduse korral tiimiga oma kogemusi ja nõu," kirjutas Itoudis esmaspäeval.