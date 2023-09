Saku jalgpallifestival valmistas rõõmu ligi 350 tüdrukule

Saku Sportingu läbiviidud jalgpallifestivali treeningud toimusid neljas grupis kolmes osas: sisseelamiseks mängiti kullimängu või trips-traps trulli, palliga tegevuseks oli aardejahi mäng ning lõpetuseks mängiti üheskoos jalgpalli. Jalgpallivõistlus korraldati nelja võistkonnaga miniturniirina, vahendab jalgpall.ee.

Saku Sportingu poolt koordineeris festivali läbiviimist Katariina Vardja, kelle sõnul oli päeva eesmärk anda tüdrukutele võimalus tutvuda jalgpalliga ning pakkuda positiivset elamust väravate löömisega. "Festival läks edukalt. Soovisime festivaliga saada meie praegustesse gruppidesse uusi tüdrukuid ning soovime avada järelkasvugrupi 1.–2. klassi tüdrukutele. Teadsime, et uue grupi vastu on suur huvi, seega festivaliga lootsime anda piisava tõuke nendele tüdrukutele, kes veel ei ole kindlad, kas jalgpall on ikka see," ütles Vardja.

Tüdrukute jalgpallifestivalide peatoetaja on Rimi, kelle poolt said kõik osalised mälestuseks "Tüdrukud on mängus" särgi.