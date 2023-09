Tulevikku vaatav Meistrite liiga alustab viimast korda alagrupimängudega

Viimast korda mängitakse Meistrite liigat harjumuspärase formaadi alusel, kus 32 põhiturniirile pääsenud meeskonda jaotatakse kaheksasse alagruppi ning 16 parema sekka pääsevad iga grupi kaks parimat.

Alates järgmisest hooajast mängivad Euroopa tähtsaimat klubiturniiri 36 klubi, kes kuuluvad kõik ühte suurde liigatabelisse ning mängivad erinevate vastastega neli kodu- ja neli võõrsilmatši. Kaheksa parimat meeskonda liiguvad otse 16 parema sekka, põhiturniiril 9.-24. koha saanud klubid liiguvad play-off'i. Praeguse 125 mängu asemel hakkab Meistrite liigas seega olema 189 matši.

Kui varem jätkasid Meistrite liiga alagrupiturniiril kolmanda koha saanud meeskonnad eurohooaega Euroopa liiga sõelmängudes, kaotatakse see süsteem järgmisel hooajal ära ning 25. ja kehvemal kohal lõpetanud klubide jaoks jätkub hooaeg vaid koduliigas. Samasugune - Šveitsi - süsteem võetakse kasutusele ka Euroopa- ja Konverentsiliigas.

Meistrite liiga tiitlikaitsja Manchester City kuulub teisipäeval algaval turniiril G-alagruppi koos RB Leipzigi, Belgradi Crvena zvezda ja Berni Young Boysiga. Põnevaks grupiks on F, kus üksteiselt võtavad mõõtu Pariisi Saint-Germain, Dortmundi Borussia, AC Milan ja Newcastle United. Kaks meeskonda teevad Meistrite liigas oma debüüdi: kevadel Saksamaa Bundesligas neljanda koha saanud Berliini Union ning play-off'is Ateena AEK alistanud Belgia meister Antwerp.

"Igal hooajal on meie eesmärgiks Meistrite liiga võita. Mitte midagi pole muutunud. Muidugi on meil väga hea meel alustada tiitli kaitsmist, aga see turniir ei luba palju eksimusi. Teisipäeval astume esimese sammu," sõnas City peatreener Pep Guardiola.

Turniiriga sünonüümseks saanud Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo ajastu on lõppenud ja samuti ei näe Meistrite liigas mängimas ka Saudi Araabiasse kolinud Karim Benzemat ega Neymari. Põnevaid meeskondi on aga hulgaliselt, teiste seas viimastel aastatel põhjaliku noorenduskuuri läbinud Hispaania meister Barcelona.

"Meil on aeg Meistrite liigas samm edasi astuda," sõnas Barcelona peatreener Xavi esmaspäevasel pressikonverentsil. "Eesmärk on grupp võita ja sõelmängudeks asetus teenida, aga tähtsad on teod, mitte sõnad. Eelmisel hooajal näitasime head mängupilti, kuid mitte nii häid tulemusi. Seekord peame üheaegselt hästi mängima ja ka tulemusi näitama."

Alagrupiturniiri teisipäevased mängud:

AC Milan - Newcastle United

Young Boys - RB Leipzig

Barcelona - Antwerp

Feyenoord - Glasgow Celtic

Lazio - Madridi Atletico

Manchester City - Crvena zvezda

PSG - Dortmund

Donetski Šahtar - FC Porto

Meistrite liiga finaal mängitakse juuni esimesel päeval Londoni Wembley staadionil.