Krestinov ja Saar võitsid Läti meistrivõistluste viimase etapi

Viimasel etapil Cesises oli MX1 ja MX2 klassis koos tugev seltskond. Ajasõidus oli kahe klassi peale kiireim MX2 klassi sõitja Mairis Pumpurs, talle järgnesid MX1 klassi sõitjad Kaarel Tilk, Karlis Sabulis ja Gert Krestinov, vahendab msport.ee.

Avasõidus võitlesid stardivõidu eest Sabulis ja Tilk. Lätlane surus ennast ette, Tilk võttis sisse teise ja Toms Macuks kolmanda koha. Esikolmik hakkas suurearvulise publiku ees kohe vägavat lahingut pidama, kahjuks suretas Tilk mõne ringi järel teiselt kohalt oma tsikli välja ja langes viiendaks. Eesti parimaks tõusis Krestinov, kes oli leedulase Domintas Jazdauskase järel neljandal kohal. Ei eksinud ainult Tilk, teisel kohal sõitnud Macuks tegi peagi sõiduvea ning Krestinov tõusis juba kolmandaks. Siis ei pidanud vastu ka leeduka närv ning ka tema kukkus ja Krestinov ja Tilk tõusid juba teiseks ja kolmandaks. Sabulis pidas survele vastu ja lõpetas sõidu ikkagi esimesene, Krestinov tema seljataga kohe teisena ja Tilk kolmandana. Andero Lusbo oli avasõidus kuues.

MX2 klassi arvestuses võttis esikoha sõidu viiendana lõpetanud Mairis Pumpurs, teise koha sai Edvards Bidzans ja kolmanda koha Uldis Freibergs. Mikk-Martin Lõhmus oli kuues.

Teises sõidus olid stardist taas kõige kiiremad Tilk ja Sabulis. Tilk suutis avakurvi küll esimesena jõuda, kuid Sabulis ründas seejärel kohe ja võttis juhtimise enda kätte. Kolmandal kohal asus sõidu alguses Jazdauskas, Krestinov oli stardi järel viies ja Lusbo seitsmes. Tükk aega sõidetigi sellises järjestuses. Mida sõit edasi, seda aktiivsemaks muutus aga Krestinov. Tema ringiajad võrreldes teistega paranesid ning ilmselgelt oli ta rajal kõige kiirem. Esmalt möödus eestlane Pumpursist, mõni ringi hiljem tuli Krestinovi numbrit juba vaadata Jazdauskasel.

Seejärel püüdis Krestinov kinni ka liidrid Sabulise ja Tilga. Kahe järjestikuse ringi jooksul tegi Krestinov veel kaks möödasõitu ja kerkis liidrikohale. Esikohale saades kontrollis Krestinov juba sõitu võiduka lõpuni. Sabulis suutis Tilga viimaste ringide rünnakutele vastata ja hoidis teist kohta enda käes, Tilk lõpetas sõidu kolmandana. Lusbo lõpetas sõidu seitsmendana. MX2 klassi arvestuses oli parim Pumpurs, teine Bidzans ja kolmas Lusis. Lõhmus tuli finišisse seitsmendana.

MX1 klassi arvestuses teenis etapivõidu 47 punktiga Krestinov, teise koha sai 47 punktiga Sabulis ja kolmanda koha 40 punktiga Tilk. Lusbo oli 32 punktiga viies ja Aron Lenzius 26 punktiga kaheksas. Läti meistriks tuli 241 punktiga Macuks, teise koha sai 225 punktiga Jazdauskas ja kolmanda koha 211 punktiga Rainers Zuks. Eestlaste parim oli hooaja kokkuvõttes Lenzius, kes sai 177 punktiga neljanda koha.

MX2 klassis võitis 50 punktiga etapi Pumpurs, teine oli 44 punktiga Bidzans ja kolmas 38 punktiga Lusis. Lõhmus teenis etapi kokkuvõttes 29 punktiga seitsmenda koha. Läti meistriks tuli 294 punktiga Bidzans, teise koha sai 263 punktiga Pumpurs ja kolmanda koha 262 punktiga Uldis Freibergs. Lõhmus tuli hooaja kokkuvõttes 181 punktiga neljandaks.

Quadidel oli ainsa eestlasena stardis Kevin Saar, kes võttis lätlastel juba hommikuse kvalifikatsiooniga tuju ära. Parimal ringil edestas ta teise aja sõitnud Kristians Janis Sondirsit üle kahe sekundi. Järgnevad olid juba veelgi kaugemal.

Avasõidus Saare start kõige parem ei olnud, kuid rajal oli tema kiirus võrreldes teistega teisest puust. Saar tõusis mõne ringiga viienda koha piirimailt sõidu liidriks. Sealt edasi jättis ta konkurendid kaugele seljataha ning teenis lõpuks ligi 40-sekundilise edumaaga esikoha Sondorsi ees. Kolmandana tuli finišisse Karlis Lizanders.

Teist sõitu asus Saar juba avaringil juhtima ja see tähendas, et konkurendid jäid lõpuks veelgi kaugemale maha. Sõitu täielikult domineerinud Saar võttis 50-sekundilise edumaaga võidu Reinis Bicansi ees. Kolmas oli Matiss Palevics.

Etapi kokkuvõttes kuulus 50 punktiga esikoht Saarele, teiseks tuli 38 punktiga Palevics ja kolmandaks 37 punktiga Bicans. Läti meistriks krooniti viimase etapi viiendana lõpetanud Karlis Neija.

Külgvankritel oli Cesises kohal praktiliselt kogu Läti ja Eesti paremik. Eemale jäid vaid MM-sarjas sõitvad Lielbardised. Ajasõidus teenisid esikoha Janis ja Lauris Daiders, teise aja sõitsid välja Janis ja Peteris Jegorovs. Eesti parimana olid Markus Normak ja Oliver Sebastian Lamp kolmandad. Läti ühed kiireimad Mairis Rupeiks ja Kaspars Liepins ei saanud oma külgvankrit ajasõidus käima ning neil tuli stardida teisest reast.

Avasõitu stardis juhtus kohe suur õnnetus ja rajal tuli käia ka kiirabil. See olukord sai otsustavaks Tanel Reesnale ja Sten Niitsoole. Vaatama kehvale sõidu algusele näitasid nad sõidus vägevat minekut ning kerkisid viimaste seast lõpuks lausa kolmandaks. Avaringilt tulles, kui stardis juhtunud õnnetuse tõttu olid rajal veel meedikud, ei võtnud Reesna ja Niitsoo hoogu maha ning möödusid konkurentidest. See tähendas, et sõidu järel määrati neile kümnekohaline karistus, mis kukutas nad 13. kohale. Sõitu domineerisid algusest lõpuni Daidersid. Teise koha võtsid lõpuks Normak ja Lamp ning kolmanda koha Jegorovsid. Juba avaringist alates olid tõrkuva tehnikaga hädas Eesti kolmandad rahvuskoondise liikmes Robert Lihtsa ja Markus Lina ning lõpuks tuligi neil sõit pooleli jätta.

Külgvankrite teine võistlussõit oli pikale veninud võistluspäeva viimane. Kangeid korvimehi hämarus siiski ei seganud ja sõit sõideti ära. Daidersid võtsid stardi järel esikoha taas enda kätte, Jegorovsid asusid teisele kohale ning Normak ja Lamp peagi kolmandale kohale. Hea hooga hakkasid rajal liikuma aga taas Reesna ja Niitsoo, kes suutsid kohati sõita parimaid ringiaegu. Mehed tegidki mitmeid ilusaid möödasõite ning sõidu lõpuks suudeti Daidersite järele teisele kohale tõusta. Kolmanda lõpetasid sõidu Jegorovsid. Ilusa sõidu tegid tehnika korda saanud Lihtsa ja Lina, kes võtsid neljanda koha. Normak ja Lamp lõpetasid sõidu viiendana.

Etapi kokkuvõttes tulid esikohale 50 punktiga Daidersid, teise koha said 40 punktiga Jegorovsid ja kolmanda koha 38 punktiga Normak ja Lamp. Läti meistriteks tulid juba etapp varem tiitli kindlustanud Rupeiks ja Liepins.

125cc klassi asus lätlastega poodiumi nimel võitlema värske Eesti meister Richard Paat. Ajasõidus neljandat aega näidanud Paadi võistluspäev jäi kahjuks aga üsna lühikeseks. Avasõidus ei suutnud ta mõne ringi möödudes enam hooga sõita ning Paat keeras rajalt maha ning katkestas sõidu. Teise sõidu starti ta enam ei tulnudki. Esikoha teenis klassis Tomass Saicans, teine oli Markuss Kokins ja kolmas Jekabs Kubulins. Eesti parim oli Jan Marten Paju, kes sai seitsmenda koha. Kaspar Uibu oli kaheksas ja Karl Kiil üheteistkümnes.

85cc klassis oli ainsa eestlasena rajal Karl Teesalu. Avasõidus võttis Teesalu Läti supertalendi Jekabs Hudolejsi järel sisse teise koha. Hudolejs olekski sõidu kindlalt võitnud, kuid tema tsikli tagaratas läks katki ning ta käis boksis uue järel. Teesalu tõusis tänu selle sõidu liidriks ning võttis lõpuks ka esikoha. Teisena lõpetas avasõidu Sebastians Olsens ja kolmandana Arturs Vinters.

Teises sõidus pidas Hudolejsi tehnika vastu ning ta teenis esikoha. Teesalu sõit seevastu nii hästi ei õnnestunud, ta võitles kõvasti teise ja kolmanda koha nimel, kuid lõpuks tuli ikkagi Adrians Drozdsi ja Olsensi paremust tunnistada. Sellest piisas aga ikkagi, et etapivõit Eestisse tuua.

Etapi kokkuvõttes tuli esikohale 43 punktiga Teesalu, teise koha sai 42 punktiga Olsens ja kolmanda koha 40 punktiga Drozds. Läti meister selgus juba eelmisel etapil ja selleks oli Hudolejs.