Vahtra sai Prantsusmaal 16. koha

Võistluse võitis itaallane Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team; 4:28.01), edestades taanlast Mads Pederseni (Lidl – Trek) ja prantslast Arnaud Demare'i (Team Arkea Samsic), vahendab EJL.ee.

16. positsioonil finišeerinud Vahtra jäi enda vormiga rahule. "Tiim tegi lõpus minu jaoks väga head tööd, aga keeruliseks tegi asja see, et me ei tahtnud ees koos mõne teise meeskonnaga vedada, sest meil oli jooksikute grupis oma mees sees. Tahtsime positsioonil olla, aga mitte grupi kiirust üles ajada," rääkis Vahtra.

"See tekitas sellise imeliku finiši, kus osa tiime üritas teed blokeerida ja osa üritas sõitu kokku tõmmata, mis tekitas suure tsirkulatsiooni grupi ees. Viimasel 200 meetril saadi jooksikud siiski kätte ning ise tegin viimasel kilomeetril mõned valed otsused."

Teise eestlasena stardis olnud Vahtra tiimikaaslane Rait Ärm tulemust kirja ei saanud.

Belgias sõitsid nädalavahetusel võidu meesjuuniorid. Keizer der Juniores velotuuri (UCI 2.1) võitis kokkuvõttes inglane Matthew Brennan (Fensham Howes-MAS Design). Sama ajaga sai teise koha prantslane Eliott Boulet ja kolmandana astus pjedestaalile belglane Jarno Widar (Crabbe Toitures – CC Chevigny Junior; +0.03).

Markus Mäeuibo (Cannibal – Victorious U19 Development Team; +1.51) sai 35. koha. Seejuures 111,2-kilomeetrisel avaetapil sai eestlane 26., kuuekilomeetrisel temposõidul 79. ja 99-kilomeetrisel finaaletapil 40. koha.