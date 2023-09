Kaitseväe võistkond naasis Invictuse mängudelt hõbemedaliga

"Arvan, et meil läks üldkokkuvõttes väga hästi," ütles Invictuse ehk võitmatute mängudel osalenud ning kettaheites teise koha saavutanud Raigo Roots. "Eelkõige on mängud olulised neile, kes on hiljuti saanud haavata, et äkki siis nad saavad paremini ree peale. Emotsionaalselt on ka oluline, saab vanade kaaslastega koos olla," lisas Roots.

"Selle aasta Invictuse mängud olid Eesti delegatsiooni jaoks teistsugused kui varasemad mängud. Üheksast kaasas olnud sportlasest seitsme jaoks oli tegu esimeste mängudega ja see andis neile tulevikuks kindlasti palju motivatsiooni võistlemisega edasi tegeleda. Kindlasti on sport nende jaoks väga tähtis taastusravi osa," ütles Eestit esindanud kaitseväe delegatsiooni juht ja üks treeneritest Urmas Rajaver.

"Invictuse mängud erinevad teistest paraspordi võistlustest ka selle poolest, et sinna on oodatud osalema lisaks füüsiliste vigastustega isikutele ka vaimse tervise häiretega sportlased. Posttraumaatilise stressihäire all kannatavaid võistlejaid oli kõikidest riikidest ja omavaheline suhtlus ning konkurents mõjus neile väga positiivselt. Tulemuste osas tooksin välja, et esimest korda starti tuleku kogemus sellisel üritusel on juba esimene võit. Meie võistlejaid said selle pinge ja uue olukorraga väga hästi hakkama," lisas Rajaver.

Eesti koondis Invictuse mängudel:

Ardo Huul, Kaia Viiul ja Mathias-Henrik Paas (sisesõudmine)

Raigo Roots (kettaheide)

Ardo Huul (1500 m jooks)

Janek Pent ja Enno Tubin (vibulaskmine)

Toivo Püvi (jalgrattasõit)

Toomas Roots (jõutõstmine)

Mathias-Henrik Paas (ujumine)