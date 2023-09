Valge: kindel plaan on olla konkurentsis ülevalpool

Mullu teenis Pärnu Sadam koduses korvpalli meistriliigas kolmanda koha, kuid aasta enne seda alistasid nad finaalseerias Tartu Ülikool Maks & Mooritsa kolmes mängus. Samal hooajal teenisid pärnakad Eesti-Läti liigas pronksmedali, aga eelmisel hooajal jäid nad play-off'ist välja.

"Kindel plaan on olla jälle konkurentsis ülevalpool ja finaali jõuda, mängida ikka eredamate medalite peale. Eesti-Läti liigas kindlasti play-off. Eelmisi hooaegasid ära ei pea unustama, see aasta oleme samamoodi," sõnas Valge.

"Eesti-Läti liiga üldine tase on ikkagi kõvem, seal on mitte-eesti klubidest ikka mõned väga tugevad. Seal medalite peale mängida on vähe suurem asi. Aga ei alahindaks ka Eesti medaleid, ka siin paljud ütlesid, et lähevad medalit võtma. Arvan, et läheb tihedaks," hindas tagamängija tulevat hooaega.

Pärnu peatreenerina jätkab Gert Kullamäe ning meeskonnas ei ole tehtud palju muudatusi, kuid suvel pidi klubi hüvasti jätma Mihkel Kirvesega, kes esindab sel hooajal BC Kalev/Cramot. "Võistkond on tegelikult suures pildis sama, kaks uut meest on meil ainult. Kõik, kes meil eelmisest hooajast jäid, on kõik väga head inimesed ja väga head mängijad. Nendega probleeme pole," ütles Valge uue koosseisu kohta.

Pärnu leidis Kirvesele asendaja, kui sõlmis augustis lepingu ameeriklase Mario Kegleriga. "Praegu on küsimus, kuidas uued mehed tulevad ja hakkama saavad. Asendada näiteks eelmise aasta mängijat Kirvest, kuidas meie ameeriklane sellega hakkama saab. Saab näha," ütles Valge.

Sel hooajal mängivad Eesti-Läti liigas kaheksa Eesti meeskonda: BC Kalev/Cramo, Tartu Ülikool Maks&Moorits, Pärnu Sadam, Viimsi, Avis Utilitas Rapla, TalTech/Optibet, Keila KK ja Tallinna Kalev.

Lätist võtavad osa BK Ogre, Latvijas Universitate, tiitlikaitsja BC Prometei, BK Ventspils, VEF Riga, BK Liepaja, Valmiera GLASS VIA ning Rigas Zelli.