Veideman: peatreener on uus ja huvitav, Tartu on samasugune

Mullu Eesti-Läti liigas pronksmedalitega lõpetanud Tartu klubi palkas suvel uueks peatreeneriks lätlase Gundars Vetra, kes oli esimene lätlasest mängija NBA-s. Mängijakarjääri lõppedes juhendas ta võistkondi nii Lätis kui Venemaal ning tipptasemel naiste võistkondi Venemaal ja Poolas.

Lisaks Vetrale lõi klubi käed tagamängija Rain Veidemaniga, kes on uue peatreeneriga mõned nädalad juba töötanud. "Kui lühidalt kokku võtta, siis ta on mängijate treener. Ta arvestab hästi palju mängijatega ja püüab mõista ja aru saada, mida ja kuidas mängijad tahavad," sõnas Veideman.

Mullu lõpetas Tartu Ülikool Maks & Moorits koduses meistriliigas finaali, kuid pidi seal BC Kalev/Cramo paremust tunnistama. Kas kõrge taseme hoidmine on keeruline ülesanne? "Ma arvan, et keeruline seda hoida küll ei ole. Siit tuleb pigem nüüd samm edasi teha," sõnas Veideman. "Klubiliselt areneda ja platsil head mängu näidata."

Enda karjääris teist korda Emajõe Ateenasse siirdunud mängija ütles, et suvega on kokku pandud asjalik võistkond. "Uus ja huvitav on peatreener. Tartu on ikka samasugune," sõnas Veideman.

Sel hooajal mängivad Eesti-Läti liigas kaheksa Eesti meeskonda: BC Kalev/Cramo, Tartu Ülikool Maks&Moorits, Pärnu Sadam, Viimsi, Avis Utilitas Rapla, TalTech/Optibet, Keila KK ja Tallinna Kalev.

Lätist võtavad osa BK Ogre, Latvijas Universitate, tiitlikaitsja BC Prometei, BK Ventspils, VEF Riga, BK Liepaja, Valmiera GLASS VIA ning Rigas Zelli.