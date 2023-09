Lips: loodan, et suudame noorte energilisusega üllatada

Viimsi põhituumiku moodustavad eestlastest noormängijad, sh seitse Viimsi enda korvpallipüramiidist välja kasvanud noormeest. "See ei tähenda ju, et me ei teeks samamoodi tööd. Natuke tuleb muuta tööd, arvestades mängijate kogemust ja vanust," ütles Lips. "Loodame oma tööprotsessile ja hea tööga suudame meeleolukaid momente pakkuda."

Tavaliselt toob selline noorte liikumine kaasa aga tasemelanguse. Viimsi juhendaja sõnul aitab ka selle vastu keskendunud töö. "Meie treeneritena töötame samamoodi edasi. Et mängijaid arendada, meeskonda arendada. Ma ei ütleks, et see raskem on. Mõnes mõttes saabki rohkem kontsentreeruda arengule," sõnas Lips.

Viimsi on kahel järjestikusel hooajal liigas play-off'i jõudnud. Mullu pidid nad veerandfinaalis lõpuks meistriks tulnud Prometei paremust tunnistama, kaks aastat tagasi peatus nende hoog alles finaalis, kui Riia VEF meistriks tuli.

Heade tulemustega kaasnevad aga kõrged ootused. Kas võitmisega harjunud kogukonna kooshoidmine nõuab mingisugust lisategevust? "Nõuab kahtlemata. Ma loodan, et suudame just noorte energilisusega, noorte tööga, üllatada kogukonda," sõnas peatreener. "Meil on suur klubi, 600-700 last. Näidata ka neile lastele, et on võimalus sellisel tasemel mängida ja miks mitte kõrgemal tasemel tulevikus."

Sel hooajal mängivad Eesti-Läti liigas kaheksa Eesti meeskonda: BC Kalev/Cramo, Tartu Ülikool Maks&Moorits, Pärnu Sadam, Viimsi, Avis Utilitas Rapla, TalTech/Optibet, Keila KK ja Tallinna Kalev.

Lätist võtavad osa BK Ogre, Latvijas Universitate, tiitlikaitsja BC Prometei, BK Ventspils, VEF Riga, BK Liepaja, Valmiera GLASS VIA ning Rigas Zelli.