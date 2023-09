Eesti rannakoondis alustab Euroliiga finaalturniiri Prantsusmaa vastu

Eesti mängib A-divisjonis ühes alagrupis Portugali, Prantsusmaa ja Taaniga. Esimene alagrupimäng peetakse teisipäeval, 19. septembril Eesti aja järgi kell 12.30, kui vastamisi minnakse Prantsusmaa koondisega. Kolmapäeval, 20. septembril kell 16.30 ootab eestlasi Portugal. Viimane alagrupikohtumine mängitakse 21. septembril kell 11.15 Taaniga.

Koondise peatreener Aleksei Galkini sõnul tunnevad alagrupis võistlevad meeskonnad üksteist hästi. "Loomulikult ootavad meid rasked mängud suurte vastastega, aga oleme kõigiga mänginud ning teame üksteise plusse ja miinuseid. Igal koondisel on nõrgad kohad, tuleb vaid õigel ajal vajutada ja kasutada vastase miinused enda jaoks ära," ütles peatreener jalgpalliliidule.

Meeskonnal oli esmaspäeval esimene ametlik treening Itaalias. Galkini sõnul on tingimused eestlaste jaoks sobivad ning koondis on kohtumisteks valmis. "Vaatasime asukoha ja väljaku üle, liiv on väga hea ning meile sobiv. Loomulikult teeme tööd ja lähme hea tujuga esimesele mängule vastu. Viimased kohtumised Prantsusmaa vastu oleme kaks veerandit mänginud võrdselt, alles viimasel kolmandikul tegime kingitusi, sel korral tahame seda parandada. Meeskonnal pole midagi kaotada, ühtpidi mängime stressita, teisalt väga motiveeritult, sest püstitatud eesmärgid on kõrged. Rannajalgpallis on kõik võimalik – kõik teavad seda, oluline on lihtsalt enesekindlalt mängida, kedagi mitte karta ning hoida pea külmana," ütles Galkin.

Iga meeskond mängib iga samas alagrupis oleva võistkonnaga ühe korra liigasüsteemi alusel: võidu eest teenitakse kolm punkti, lisaajal saavutatud võidu eest kaks punkti, penaltiseeria võidu eest üks punkt ja kaotuse korral jäädakse punktideta.

Veerandfinaali pääsevad edasi iga alagrupi kaks paremat, kolmandad kohad selgitavad omavahel 9.–11. koha ning neljandad meeskonnad ja halvima tulemuse saanud kolmas meeskond 12.–15. koha omanikud. Kaks viimast meeskonda langevad B-divisjoni.

Kõiki mänge on võimalik jälgida BeachSoccer TV vahendusel.

Eesti rannajalgpallikoondise koosseis Euroliiga superfinaaliks:

Väravavahid

Kaspar Kotter (17.10.1996) – SK Augur Enemat

Rauno Rahnik (22.03.1990) - SK Augur Enemat

Väljakumängijad

Joosep Juha (05.09.1996) – SK Augur Enemat

Erol Kigaste (24.10.1990) – BSC Thunder Arvutitark

Kristian Marmor (27.02.1987) – SK Augur Enemat

Rasmus Munskind (31.08.1989) – SK Augur Enemat

Rauno Nõmmiko (18.12.1991) – SK Augur Enemat

Priit Mäeorg (09.12.1987) – Nõmme BSC OlyBet

Henry Remmelgas (02.04.1987) - BSC Thunder Arvutitark

Ragnar Rump (12.09.1991) – SK Augur Enemat

Ervin Stüf (03.12.1990) - BSC Thunder Arvutitark

Martin Thomson (19.10.1996) – SK Augur Enemat

Peatreener: Aleksei Galkin

Füsioterapeut: Siret Kalbus

Mänedžer: Indrek Palm