Ruben Volt heitles Monza ringrajal võidu eest

Honda Civic Type-R TCR võistlusmasinat rooliv Volt sai kvalifikatsioonis kirja paremuselt teise aja, aga kuna kvalifikatsiooni kiireimal, Franco Girolamil, oli eelmiselt etapilt all karistus, sai Volt starida parimalt stardipositsioonilt. See oli eestlasele teine kord TCR sarjas esikohalt alustada, eelmine kord oli läinud aastal Imola etapil.

"Kvalifikatsiooniga võin rahule jääda. Muutsime taktikat, ei läinud kohe alguses rajale, et hea ring kirja saada. See õigustas ennast, sest Monza on piisavalt pikk ring, et kõik masinad korralikult ära mahuvad ja sain korraliku ringi kokku panna," ütles Volt.

Esimeses põhisõidus hoidis Volt pärast head starti esimest kohta. Sõit oli väga närviline ja kokkupõrkeid oli palju. Pärast turvaauto lahkumist üritas Girolami Voltist esimeses kurvis mööduda ja ei jätnud eestlasele ruumi. Volt sõitis kurvi n-ö sirgeks, kuid säilitas liidrikoha. Mõned minutid hiljem möödus Girolami Voltist, tehes seda kollaste lippude tsoonis. Sõidu lõppedes tuli esimesena üle lõpujoone Girolami ja Volt teisena.

Pärast sõitu kutsuti aga mõlemad sõitjad kohtunike juurde ja anti teada, et neile on antud 5-sekundilised ajakaristused. Girolamile kollaste lippude tsoonis möödumise eest ja Voltile kurvi sirgeks sõitmisega saadud eelise eest. ALM Honda Racing meeskond Volti karistusega ei nõustunud ja andis sisse ametliku protesti. See tähendab, et kuni selle lõpliku käsitlemiseni on esimese sõidu tulemused mitteametlikud.

Teises sõidus võitles Volt kohtade eest esikuuikus. Olukorda ei teinud lihtsamaks konkurent Marco Butti sõidustiil, kes eestlasele mitmel moel sisse sõitis ja reeglite vastaselt oma positsiooni parandas. Õnneks ei jäänud see kohtunikel märkamata ja talle anti ajakaristus. Oma jälje jättis see aga viiendana lõpetanud Volti sõidule küll.

"Esimese positiivse asjana tooks nädalavahetusest välja selle, et saime ära realiseerida oma kiiruse, mille olemasolu oli meile teada. Korralik kvalifikatsioon ja esimene sõit, kus tegin vaid ühe vea, mille konkurent ka ära kasutas," võttis Volt avasõidu kokku.

"Teine sõit oli selline, et kui telekast oli seda põnev vaadata, siis mul nii tore ei olnud. Butti poolt ei olnud see ilus sõit ja oli hea, et sain lõpuni, kuna parem esivedrustus sai kahjustada. See tähendas, et ei saanud korralikult üle äärekivide tulla. Küll saime juurde hulga kindlust ja teadmise, et suudame sõita võidu peale ja see on oluline võttes arvesse, et sellel nädalavahetusel sõidetakse samal rajal TCR Europe etapp," lisas eestlane.

Volt jätkab hooaega sellel nädalavahetusel Monza ringrajal, kui sõidetakse TCR Europe etapp.