Fidži šokeeris MM-il kahekordset maailmameistrit

Fidži läks Simione Kuruvoli karistuslöökidest poolajaks juhtima 12:8. Teise poolaja alguses aitas Josua Tuisova eduseisu kasvatada 14-punktiliseks 22:8. Kuigi Austraalia vähendas poolaja lõpus kaotusseisu seitsmele punktile, ei suutnud kahekordne maailmameister lähemale tulla.

Fidži sai ametlikus maavõistluses Austraaliast jagu alles kolmandat korda, eelmine võit pärines 1954. aastast. "Ma olen hetkel emotsionaalselt kurnatud," ütles Fidži peatreener Simon Raiwalui pärast mängu. "Meie poisid näitasid suurepärast võitlusvaimu. See hoidis meid mängus lõpuni välja. Ma olen nende üle väga uhke."

Austraalia peatreener Eddie Jones tunnistas, et tema meeskond peab pärast kaotust peeglisse vaatama ja mõistma, mis valesti läks. "Kui ainult statistikat vaadata, siis meie domineerisime. Tegime kaks väga head rünnakut, kuid tegelikult me ei mänginud oma võimetele vastavalt. Järgmine mäng Walesi vastu on võtmetähtsusega," ütles Jones, kelle juhendatav rahvuskoondis pole kunagi MM-il sõelmängudest välja jäänud.

"Fidžile oli see igati teenitud võit. Nad suutsid meid otsustavatel hetkedel üle mängida ja sellest tasavägises mängus piisab," lisas Jones.

Fidži kirjutas tabelisse ühe kaotuse kõrvale esimese võidu ja tõusis Austraalia (1-1) ette teisele kohale. C-grupi liider on Wales, kes alistas avavoorus Fidži 32:26 ja teises voorus Portugali 28:8.

Teistes pühapäeval peetud mängudes alistas Inglismaa D-grupis Jaapani 34:12 ning valitsev maailmameister Lõuna-Aafrika Vabariik oli B-grupis parem Rumeeniast 76:0. Inglismaa (2-0) kohtub eeloleval nädalavahetusel Tšiiliga (0-2) ning Lõuna-Aafrika Vabariik (2-0) läheb kolmandas voorus vastamisi maailma esinumbri Iirimaaga (2-0).