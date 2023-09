Žalgiris alustas uut hooaega 52-punktilise võiduga

Mullu 24. korda Leedu meistriks kroonitud Žalgiris alistas pühapäeval võõrsil Gargždai 107:55 (34:16, 21:7, 25:14, 27:18). Võitjate poolel näitas eriti täpset viskekätt ameeriklane Brady Manek, kes tabas oma debüütmängus üheksast kaugviskest seitse ja tõi üleplatsimehena 23 punkti. Arnas Butkevicius ja Edgaras Ulanovas panustasid vastavalt 14 ja 13 punktiga. Gargždai parim oli 18 punktiga ameeriklane Jaylon Scott.

