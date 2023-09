Rooba ja JYP avasid võiduarve

Hooaja avamängu lisaajal kaotanud JYP tegi teises voorus vigade paranduse, kui alistas võõrsil lisaajal Mikkeli Jukuriti 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 1:0). Normaalajal viskasid JYP-i eest värava Reid Gardiner, Severi Lahtinen ja Jerry Turkulainen, lisaajal tõi võidu Gardineri teine tabamus.

Meeskonna kapten Rooba alustas kohtumist teises ründekolmikus ja tegi 15 mänguminuti jooksul kaks pealeviset.

JYP tõusis võiduga liigatabelis 10. kohale, Jukurit on viies. Liidrikohal on Turu TPS, kes on kõik kolm seni peetud kohtumist võitnud. JYP-i järgmine kohtumine on kavas kolmapäeval, kui kodujääl võõrustatakse valitsevat meistrit Tapparat.

