O'Sullivan võitis Shanghais neljanda järjestikuse tiitli

47-aastane inglane läks finaalis vastamisi valitseva maailmameistri belglase Luca Breceliga (WS. 2.) ja tegi tugeva alguse, minnes kiirelt juhtima 3:1. Brecel võitis seejärel kolm freimi järjest ja asus juhtima 4:3, aga O'Sullivan vastas sellele enda kolmefreimilise võiduseeriaga. Brecel jõudis 14. freimis viigini 7:7, aga enamaks suuteline polnud. O'Sullivan läks järgmise freimi järel uuesti juhtima ja teenis lõpuks 11:9 võidu.

Seitsmekordne maailmameister triumfeeris Shanghais neljandat korda järjest ja kokku viiendat korda. Inglase eelmised turniirivõidud tulid aastatel 2009 ja 2017-2019.

O'Sullivan lubas võidukarika Hiinasse jätta. "Ma annan karika oma sõbrale, kes avab siin klubi. Ma annan neid alati ära. Kord andsin ühe oma sõbrale Paulile, teine kord andsin ühele publikus olnud lapsele. Päris paljud neist olen maha müünud," avaldas O'Sullivan. Maailma esinumbril leidus ka kiidusõnu Brecelile, kellele ta kaotas tänavustel maailmameistrivõistlustel veerandfinaalis. "Ma ei ole üllatunud, et Lucal on viimasel ajal nii hästi läinud. Tal on hämmastav anne."