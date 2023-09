Mehhiklanna säilitas harva viigiotsusega naiste kärbeskaalu tiitlivöö

Grasso kohtus Nevada osariigis aset leidnud võitlusõhtul Kõrgõzstanist pärit Valentina Ševtšenkoga, kes oli kärbeskaalu võitlusklassi valitsenud alates 2018. aastast kuni selle maini, mil Grasso üllatavalt temalt tiitlivöö võttis.

Pühapäeva varahommikul toimunud korduskohtumine möödus tasavägiselt, kuid sündmusterohkelt. Grasso lõi vastase teises raundis põrandale, kuid Ševtšenko oleks peaaegu matši kolmandas raundis giljotiinkägistusega lõpetanud.

Tasavägise matši järel hindas üks kohtunik Grasso kasuks 48:47, teine sama skooriga Ševtšenko kasuks. Kolmas kohtunik määras mõlemale naisele 47 punkti, andes Grassole viiendas raundis 10:8 võidu. Tegemist on UFC ajaloo kuuenda viigiga.

Ševtšenko ütles pärast matši, et kohtunikke võis mõjutada asjaolu, et võitlusõhtu peeti Mehhiko iseseisvuspäeval. "Võitlesin lõpuni ja arvasin, et tegin piisavalt. Võitlesin kogu südamega, kogu hingega. Ütleksin, et võitsin kolm raundi. Kaks raundi olid võib-olla tema omad. 10:8 viiendas raundis oli väga ebaõiglane," sõnas Ševtšenko. "Viik ei ole kaotus, aga minu jaoks ei olnud see täna ka võit."

Grasso võitis naiste esimese omavahelise kohtumise neljanda raundi kägistusvõtte abil ja ütles pühapäeval, et ei tahaks vastasele koheselt taas korduskohtumist anda. "Ma ei taha kaaluklassi kinni hoida, aga misiganes UFC ütleb, ma olen valmis," sõnas kuuenda järjestikuse matši võitnud mehhiklanna.

We're headed to championship rounds at #NocheUFC!



Who's winning on your scorecards? pic.twitter.com/AntzSWgsZg — UFC (@ufc) September 17, 2023

Teised tulemused:

Jack Della Maddalena (otsus) - Kevin Holland

Raul Rosas Jr. (TKO) - Terrence Mitchell

Daniel Zellhuber (kägistusvõte) - Christos Giagos

Kyle Nelson (otsus) - Fernando Padilla