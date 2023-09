Krejcikova võitis San Diegos mõlemad karikad

Krejcikova (WTA 13.) pikk võistluspäev algas üksikmängu finaaliga, kus ta läks vastamisi ameeriklanna Sofia Keniniga (WTA 93.). Tasavägiselt alanud avasetis jõudis esimesena murdeni just Krejcikova, kuid Kenin püsis järgmise kolme geimi jooksul tšehhitari kannul. Siiski õnnestus Krejcikoval seisult 4:4 kaks järjestikust geimi võita.

Teises setis murdis Kenin koheselt vastase pallingu ning asus siis 2:0 juhtima. Krejcikova jõudis kahel korral geimi kaugusele, aga Kenin lõpetas seti kolme järjestikuse geimiga, viies 6:2 geimivõiduga finaali otsustavasse setti.

Kolmas sett algas tasavägiselt ning naised vahetasid Krejcikova juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 5:4, mil tšehhitar seti esimese murdega hakkama sai, lõpetades kohtumise teise matšpalliga.

Kokkuvõttes teenis Krejcikova 6:4, 2:6, 6:4 võiduga üksikmängu karika, mis on tema hooaja teine. "See oli kõva lahing. Teadsin, et läheb keeruliseks, et Kenin võitleb lõpuni ja läheb iga palli järgi," ütles tšehhitar pärast turniirivõitu. "Tulin siia turniirile ja lootsin ning uskusin, et saan esimese võidu ja lähen sealt edasi. Päris eriline tunne, et olen siin ja võitsin terve turniiri."

Kaks tundi ja 40 minutit väldanud kohtumisele järgnes pärast tunnist puhkepausi paarismängu finaal, kus Krejcikova taaskord kaasmaalase Katerina Siniakovaga jõud ühendas. Edukad partnerid alistasid ameeriklannade paari Danielle Collinsi ja Coco Vadeweghe 6:1, 6:4 ning vajasid selleks vaid tundi ja seitset minutit.

Tegemist on Krejcikova ja Siniakova 16. paarismängu tiitliga, neist seitse on tulnud slämmiturniiridel. Lisaks võidutsesid naised ka 2021. aastal toimunud olümpiamängudel.