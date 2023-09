Soomlanna langes tipust, Tattar püsib liidrite kannul

Teisel võistluspäeval esikolmikusse tõusnud Tattar alustas kolmandat päeva hästi, ja läks kolmanda raja järel võistlust juhtima, esimese viie raja jooksul ei ületanud ta kordagi par'i, skoorides ühtlasi kolm birdie't. Tattar pidi aga päeva keskosas üle elama ebastabiilse perioodi, minnes päeva keskel kuuel rajal üle par'i. Tattar lõpetas kolmanda võistluspäeva tulemusega +4 (kokku 178 viset).

Kristin Tattar wasting no time, taking the outright lead after Hole 3! pic.twitter.com/E2X7QVF4nA