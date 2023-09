VAATA OTSE | Flora ja Kalju saavad võimaluse liigatabelis tõusta

TNTK staadionil toimuval kohtumisel on mõlemal meeskonnal võimalus liigatabelis soliidne hüpe teha. Flora tõuseks võiduga taas tabelitippu ja tõuseks kahe punktiga Levadial eest.

Kalju tõuseks võiduga kuuendalt kohalt lausa kolmandaks. Tuliseks kiskuva kolmanda koha heitlusega on sel hooajal seotud veel JK Tallinna Kalev, Pärnu JK Vaprus ja Paide Linnameeskond, kes on kõik 36 punkti peal. Lisaks vaatavad altpoolt veel 32 punkti kogunud FC Kuressaare ja JK Narva Trans. Vaprus ja Kuressaare lähevad veel pühapäeva õhtul vastamisi.

Meeskonnad lähevad eelseisvale kohtumisele vastu erinevalt emotsioonilt: Kalju pidi eelmises voorus võõrsil võtma vastu kaotuse Paide Linnameeskonnalt, Flora jagas tulises derbis punkti Levadiaga.

Omavahel on meeskonnad kohtunud tänavu kahel korral. Aprilli keskpaigas jagati seisuga 2:2 viigipunkt, siis maikuus kallutas kaalukausi koduväljakul enda kasuks Flora, võttes 3:1 võidu.

Flora poolkaitsja Martin Miller ütles, et meeskond on oluliseks mänguks keskendunud. "Võitlus meistritiitli nimel on muutunud erakordselt põnevaks ning iga punkt sõna otseses mõttes kulla hinnaga. Läheme mängule väga keskendunult kindla eesmärgiga kolm punkti välja teenida," sõnas Miller.