Soome üllatas Davise karikasarjas USA-d ja pääses veerandfinaali

Soome kaotas Splitis toimuva D-grupi turniiri raames teisipäeval esmalt Hollandile ning alistas seejärel võõrustaja Horvaatia. Edasipääsu otsustanud kohtumises läksid soomlased laupäeval vastamisi 32-kordse Davise karikaturniiri võitja USA-ga.

Maailma edetabelis 125. kohal olev Otto Virtanen alistas esimeses üksikmängus Mackenzie McDonaldi (ATP 39.) kaks tundi ja 39 minutit kestnud matši järel 7:6 (5), 1:6, 7:6 (7), otsustavaks saanud mängus oli Emil Ruusuvuori (ATP 57.) 7:6 (1), 6:4 üle maailma edetabelis 13. kohal olevast Tommy Paulist.

"See tähendab väga palju Soome tennise ja kogu riigi jaoks. See on väga suur asi ning tõestasime taas, kui tugev see meeskond on," ütles Ruusuvuori pärast võitu. Soome polnud Davis Cup'il varem ka 16 parema sekka pääsenud.

Davise karikaturniiri otsustav faas peetakse novembri teises pooles Malagas. Koha kaheksa parema seas on lisaks Soomele taganud Tšehhi, Kanada, Austraalia, Serbia ja Holland.